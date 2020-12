Después de las polémicas en River-Nacional, Gallardo se mostró en contra del VAR

viernes 11 de diciembre de 2020 | 8:33hs.

Marcelo Gallardo, director técnico de River, habló después de la victoria ante Nacional por 2-0 por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.



El VAR volvió a ser protagonista de un partido y Gallardo no se mostró conforme por la manera en la que se utiliza la tecnología, debido a que detiene mucho el desarrollo de juego según el Muñeco.

Gallardo y el VAR

“Es difícil, no nos terminamos de acostumbrar”, aseguró el entrenador de River sobre el VAR, aunque no analizó las polémicas que se dieron en la cancha de Independiente.

“A mí no me gusta el juego que se corta demasiado, si no es por el rival que propone un juego friccionado y cortado es por las interrupciones del VAR, las esperas, que no ayuda a agilizar el juego. Es incómodo para un equipo que intenta darle agilidad al juego, es incómodo, para bien y para mal”, manifestó Gallardo.