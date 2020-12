Comercios de Posadas, los que mejor finalizan el año por cierre de frontera

viernes 11 de diciembre de 2020 | 2:39hs.

Faltan pocos días para concluir el 2020 que, sin lugar a dudas, fue un año atípico ante la aparición del coronavirus y cambió todas las proyecciones previstas. No sólo la salud se vio afectada por la enfermedad, sino también la economía que no escapó a ello y frenó casi de manera total por unos meses.

“Fue un año difícil”, coincidieron los referentes empresariales consultados por El Territorio a modo de balance de lo que dejó este año en términos generales.

Pese a la coyuntura que suscitó la pandemia, en Misiones se notó una progresiva recuperación a partir de junio, producto de una mayor apertura comercial, a lo que se sumó el cierre de fronteras con Paraguay y Brasil, que hizo que gran parte del capital se vuelque al comercio local. Según estimaciones de la Confederación Económica de Misiones (CEM), en el último tramo del año, unos 30.000 millones de pesos extra quedaron en la economía local. Como efecto, derivó que la tierra colorada sea uno de los distritos de mayor recuperación en términos de ingresos y de empleo en buena parte de los sectores, a excepción de aquellos ligados al rubro turístico, cuya reactivación aún avanza a un ritmo lento.

Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), aseveran que se pasó de la incertidumbre total por la enfermedad, a uno de los mejores años en materia de movimiento comercial.

De la crisis a la recuperación

“Un año difícil, sin lugar a dudas”, consideró Alejandro Haene, titular de la CEM, como reflexión del 2020.

No obstante, destacó que Misiones fue una de las pocas provincias con mayor reactivación en el país. “En comparación con el resto del país, a Misiones le fue más que bien. Salvo el turismo y todos los rubros ligados a él, en general, todos los sectores han venido bien y acomodándose a las circunstancias, al conjugar el cuidado de la salud y de la economía local”, manifestó a El Territorio.

Indicó que diversos sectores duplicaron la demanda en los inicios de la pandemia, sobre todo de aquellos ligados a la producción de té, yerba y de madera. “Son sectores que no pararon, salvo el maderero que lo hizo sólo por una semana, y todos ellos trabajaron a un buen ritmo que concluyen el año con un buen índice de ventas. Otros, duplicaron y hasta vendieron el triple en relación con el año pasado”, expresó Haene. Empero, aclaró: “Si bien hubo un buen índice en las ventas no quiere decir que las utilidades fueron favorables o que se fueron a las nubes porque los precios no acompañaron y el índice de inflación fue elevado”.

En este contexto, destacó el trabajo en conjunto entre el sector privado y el Estado misionero. “Se trabajó en línea con el sector provincial, con los intendentes y con los ministros que tienen relación directa con el sector económico, tratando de lograr que más negocios y sectores puedan volver a abrir”, dijo.

Como resultado, según las estimaciones de la cámara entre 20.000 y 30.000 millones de pesos extra quedaron en la provincia por mes producto del cierre de la frontera. “Desde marzo el dinero quedó en la provincia. A medida que fueron abriendo más las actividades a partir de junio, el ingreso extra fue de 5.600 millones de pesos en el sector minorista, que si se consideran las ventas mayoristas, de 4.400 millones de pesos, quedaron en total unos 10.000 millones de pesos dentro del sector comercial misionero. Las estimaciones indican que actualmente, con la mayor apertura, serían unos 30.000 millones de pesos extra por mes”, detalló Haene.

Pero, de todos los rubros hay uno que aún no logró recuperarse del todo: el turismo. Sobre este punto opinó: “Misiones es una de las provincias con menor número de casos y muertes por el Covid-19, pero la situación regional es difícil y compleja ante los casos en Paraguay y Brasil por lo que resulta fundamental continuar con las fronteras cerradas. Se hacen todas las tareas posibles para lograr un sinceramiento y la mayor actividad económica entre lo público y lo privado”.

Por su parte Sergio Bresiski, titular de la CCIP calificó al 2020 como un “año interesante”. “Desde el punto de vista industrial y comercial, todo el aparato productivo tuvo un año atípico y un escenario extraordinario que, a la vez, lo tuvo de dinámico”, expresó.

“Empezamos el año con muchas expectativas por el cambio de gobierno, pero con la pandemia las expectativas se derrumbaron y el escenario fue de una incertidumbre generalizada. Después, con el gobierno provincial se planteó una estrategia de diálogo y una visión binaria sin descuidar la salud y la economía, y con trabajo enfrentamos la situación”, señaló y luego destacó que en el escenario de la nueva normalidad se encararon tres eventos comerciales desde la cámara.

“Logramos una apertura más rápida con los comercios y que nuestra economía no sufriera alteraciones y que vuelvan a funcionar; medidas que pusieron a Misiones como una de las provincias que lideró la recuperación y la generación de empleo. Logramos pasar de la incertidumbre a tener uno de los años más interesantes en materia económica en la ciudad y en la provincia. Todo eso se sintió con el cierre de fronteras”, remarcó. En esta línea, agregó que con el puente abierto, sólo en el caso del paso Posadas-Encarnación, por año se perdían 1,2 millones de dólares.

De la expectativa a la dificultad

Todo indicaba que el 2020 iba a ser un año exitoso para el rubro turístico y todas las actividades que dependen de él. Pero todo cambió por la pandemia de un santiamén. “Empezamos con gran expectativa porque se vaticinaba un excelente año por la cantidad de eventos que iban a realizarse desde marzo, pero todo quedó trunco y Misiones no escapó a ello”, dijo Gustavo Alvarenga, a cargo de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

Aseveró que el freno económico representó un knockout para la actividad que provocó un gran endeudamiento en el pago de servicios en el afán del sostén de los negocios. “Todavía hay muchos hoteles y restaurantes que no abrieron y estamos funcionando sólo el 30 por ciento. En el medio, se ve cómo nos podemos recuperar y salvar al rubro turístico por el impacto que sufrió en su totalidad”, mencionó.

Sin embargo, aclaró que el turismo interno generó una reactivación en parte para el sector de las cabañas, que tienen mayor presencia de la naturaleza. “Nos costaba imponer a este sector, pero la pandemia aceleró el proceso”, dijo.

En el caso de la gastronomía, precisó que muchos de los emprendimientos son concurridos casi al tope de su capacidad del 50%. El mayor repunte se notó en Posadas, principalmente en las plazas situadas sobre la costanera y el centro. Caso contrario ocurre en Puerto Iguazú, que depende mayoritariamente del movimiento nacional e internacional.

Pese a las deudas y al difícil presente que deben soportar, Alvarenga se mostró optimista para el 2021, que espera que haya más movimiento turístico. Empero, abogó por la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para poder sobrellevar los salarios del personal.

En Iguazú, desde la Cámara de Comercio local avanzan en el balance de cómo terminó en materia económica en el municipio, el más castigado por el parate. Recordaron que a lo largo del año hubo un notable cierre de locales comerciales y serias dificultades en el sector gastronómico, como consecuencia del parate total en estos rubros y, principalmente, por la ausencia de visitantes nacionales y extranjeros desde el mes de marzo.