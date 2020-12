Se disparan contagios en madereras de Eldorado y también cierra APTM

viernes 11 de diciembre de 2020 | 2:27hs.

Lo que comenzó como un rumor días atrás sobre supuestos casos de Covid-19 en diferentes empresas madereras de Eldorado, se terminó por confirmar ayer. Desde el Sindicato Obreros de la Industria Madera Eldorado (Soime), el secretario general, Domingo Paiva, aseguró que se trata de 18 personas contagiadas: 17 en la empresa Coama Sud América y una en Toll Maderas. Sin embargo, el parte epidemiológico de Salud Pública de la provincia arrojó solamente diez positivos.

Paiva mantuvo una reunión con José Luis Rivero, del hospital Samic local, y con el director de Trabajo del municipio Ariel Britos, a fin de elaborar tareas conjuntas para amortiguar el efecto de los contagios en las fuentes laborales y en el sistema de salud.

Román Queiroz, propietario de la empresa Coama, explicó: “Todo comenzó con un caso de un empleado que vive en Colonia Victoria al cual le dio positivo la semana pasada. Cuando dio positivo tomamos la decisión en la empresa de realizar test a todos los empleados del sector encolado que es donde él trabajaba".

En este sentido, se hicieron 40 test de los cuales 16 personas más dieron positivo (además del primero). "Los test se hicieron en un laboratorio privado y el costo lo afrontó la empresa”, agregó.

Coama trabaja con un sistema sanitario de burbujas. “Nosotros desde que se permitió que volviera a trabajar la empresa implementamos todos los protocolos. Ningún trabajador de un sector tiene contacto con los de otro, ni para comer, ni para nada. Por eso es que se hicieron los test sólo sobre los trabajadores del sector encolado. Como la producción depende un sector de otro, tuvimos que contratar empleados en forma temporaria para poder seguir trabajando ya que tanto los empleados contagiados como los otros están en aislamiento sanitario”, afirmó Queiroz.

“Lamentablemente nos tocó, es algo que pese a cumplir con todos los protocolos se dio. Después de 9 meses de toda esta situación es normal, no deseable, pero normal, que las precauciones que tomamos cada uno de nosotros se relajen un poco. Lo que nos queda ahora es insistir con el cumplimiento de los protocolos, las medidas de seguridad y aprender de los errores que pudimos cometer para corregirlos”, finalizó.

Cierre de APTM

En la tarde de ayer se dio a conocer que dos empleadas de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) de Leandro N. Alem habrían dado positivo al test de Covid. Por tal motivo, fueron aisladas y el edificio cerró sus puertas preventivamente hasta nuevo aviso. Consultado por El Territorio, Omar Olsson, presidente de APTM, indicó que hoy esperaban los resultados de una contraprueba para reconfirmar los casos.

A las oficinas de APTM ingresan a diario cientos de productores que asisten por la obra social, por la mutual o para ser atendidos por la Comisión Técnica del Tabaco de la Provincia (Cottaprom), que funciona en el edificio de la calle Antártida Argentina 45 de Alem.

Por otro lado, en la misma ciudad, durante la mañana de ayer se activó un protocolo en las instalaciones del Juzgado de Instrucción N°5 que se ubica sobre calle Sarmiento casi Avenida Belgrano por un caso positivo en uno de sus funcionarios. Ante esta situación, se realizaron varios hisopados y preventivamente se aisló a la gran mayoría de los trabajadore, aunque la jueza Selva Raquel Zuetta confirmó que seguirán trabajando normalmente.

Si bien en un principio el nexo del infectado se estableció con su esposa, una trabajadora esencial y médica de la ciudad que ejerce tanto en una clínica privada como en otras instituciones, posteriormente se evidenció -según el trabajo del equipo de seguimiento de Salud Pública- que su contagio se habría producido por poseer nexo con al menos una de los infectadas que se comprobaron en el edificio de APTM y que ayer fueron dados a conocer en el parte epidemiológico.

Primer caso en Montecarlo

Montecarlo registró ayer su primer caso positivo de Covid 19; se trata del trabajador -de 35 años- de la empresa maderera Coama (de la ciudad de Eldorado), confirmaron desde el hospital de área. Se encuentra aislado en su domicilio junto a su esposa e hijas. Según trascendió, luego de recibir el resultado comunicó a Salud Pública local y así estar en monitoreo constante.

A raíz de este caso, se aisló de manera preventiva a unas diez personas que son familiares directos y personal de atención al público del Juzgado de Paz de Montecarlo, teniendo en cuenta que realizó trámites en el lugar.

Según informaron desde el hospital se encuentra en buen estado de salud al igual que su familia.

Por otro lado, el presidente de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, Heriberto Friedrich, comentó a El Territorio que un empleado de la empresa de seguridad privada de Eldorado que contratan habría dado positivo, por lo que inmediatamente aislaron a cuatro empleados del sector comercial porque tuvieron contacto directo con él, y aparentemente habrían dado positivo.

Por el momento el comercio seguirá abierto al público, ya que se tomaron las medidas correspondientes.

Misiones reportó 19 casos

En la jornada de ayer se registraron 19 casos positivos, marcando un nuevo récord para una jornada desde que empezó la pandemia en la provincia. Así, la tierra colorada registra 670 contagios desde la llegada del virus a fines de marzo pasado.

Los nuevos casos corresponden 10 a Eldorado, 2 a Leandro N. Alem, 5 a Posadas, 1 a Puerto Iguazú y 1 a Montecarlo. Por otro lado, la intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres, confirmó un nuevo caso en la localidad, aunque sería incluído en el parte de hoy ya que se reportó luego de su emisión.



Confirman nuevo caso en Anses y suman tres en total

En la jornada del miércoles se confirmaron dos casos positivos de Covid en la delegación de Anses en Posadas. Se trata de su director, Mario Esper Perié y un secretario. Ayer notificaron un tercer contagio, en tanto no se avanzará en la cuarentena institucional. Es decir, las oficinas de Anses trabajan en horario habitual.

"Desde los primeros dos casos positivos -yo y mi secretario- se activó el protocolo correspondiente. Que fue el testeo de los contactos estrechos, quienes no fueron a la Udai ayer, miércoles, ni hoy - por jueves-Y el martes 8 se realizó una profunda sanitización por parte de la empresa a cargo de la limpieza y mantenimiento. La atención de ayer y hoy fue normal y lo será mañana" sostuvo Esper Perié en diálogo con El Territorio.

Aclaró además "apareció un caso nuevo pero de un empleado que no estuvo en la udai desde la semana pasada".



Confirmaron 211 muertes y 6.994 contagios en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó que ayer se registraron 211 muertes y 6.994 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país ascendió a 1.482.216 y las víctimas fatales sumaron 40.431.

La mayor cantidad de casos se registró en la provincia de Buenos Aires que informó 1906 positivos, en tanto la Ciudad sumó 402 contagios nuevos. Ambos distritos representan el 31% del total reportados.

Del total de muertes, 140 son hombres y 69 mujeres. Dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Chubut, fueron registradas sin dato de sexo. Dos hombres, residentes en la provincia de Neuquén, fueron reclasificados.

Actualmente son 3.688 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54,4%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) es de 58,4%.