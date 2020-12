Fieles realizaron una Peregrinación a Loreto

jueves 10 de diciembre de 2020 | 19:18hs.

Con la imagen de la Virgen María que desde hace 40 años peregrina por distintos caminos y hogares misioneros y a la basílica de Itatí, Corrientes los Bici Peregrinos llegaron a Loreto este jueves para celebrar el día de la Virgen de Loreto, pero al no poder ingresar a la localidad debido a que el municipio no permite el ingreso de personas ajenas al lugar, llegaron a la entrada donde realizaron una celebración religiosa y regresaron a Fátima.

El Territorio acompañó al grupo de peregrinos y dialogó con ellos. El coordinador de Bici Peregrinos, Mauricio Cabaleiro quien dijo "así como la ven ésta imagen de la Virgen María es la que sale a Itatí (Corrientes) todos los 6 de diciembre de cada año desde la rotonda de Posadas, este año por causa de la pandemia como todos saben hemos realizado una peregrinación simbólica por la costanera de Posadas y a pesar de no haber sido lo mismo que año tras año desde hace 40, hemos sentido una sensación buena y lo que estamos haciendo hoy es una peregrinación a Loreto en el día de su Santa Patrona y como en la localidad no puede ingresar gente que no es del pueblo, entonces hicimos un ida y vuelta junto a María bajo el lema ‘Junto a María decimos Sí a la Vida’ y hoy venimos además de para defender las dos vidas, por esa razón también hicimos esta peregrinación", dijo Cabaleiro, quien destacó el acompañamiento de la policía de Misiones en gran parte del trayecto.

En Tanto que una de las mujeres integrantes de los peregrinos dijo "siempre pedaleo con mi marido y mi hijo y en esta oportunidad es acompañarla a ella (dijo señalando la imagen de la virgen) porque es la que nos ampara, nos protege, nos bendice, más aún en estos tiempos tan difíciles para la vida humana".

Por su parte Franco (15) dijo que a pesar de su juventud desde muy chico veía como era la peregrinación en bicicletas a Itatí y se puso como objetivo algún día integrar ese desafío de sacrificio en honor a la madre de Dios, el adolescente dijo "este año comencé y pienso seguir esta experiencia ya que me genera un gusto enorme, es algo único que llama a compartir este sacrificio de pedalear cientos de kilómetros por muchas intenciones de los feligreses a María".

Otro de los integrantes de la peregrinación fue el padre Pedro Ferrari de la comunidad San Roque de Santa Cruz del barrio A4 de Posadas en diálogo con El Territorio dijo "destaco antes que nada la manera tan profunda de manifestar la e de la comunidad católica en esta parte del litoral, hacer externa la vivencia interna e ir manifestando en el día a día, como es este caso la devoción a la virgen María en un contexto tan importante como lo es el cierre del año Mariano , como iglesia y hoy que se está celebrando el día de Nuestra Señora de Loreto cobra doble importancia esta peregrinación.

En tanto el cura Francisco Javier, Vicario de la parroquia Cristo Redentor de Jardín América quien también integró la peregrinación en bicicletas, dijo "hace un año que me ordené sacerdote y mi vida siempre estuvo en torno a la virgen de Itatí, a la peregrinación y el mayor regalo que ella nos pudo hacer es ser peregrina con nosotros, con los ciclistas, que es un deporte tan lindo y que a través de ese deporte tanta gente se acercó a la fe y pienso en esas 16 personas que comenzaron esto tan maravilloso allá por el 81 y que año a año fue creciendo hasta llegar a ser 16.000 el año pasado, ahí es cuando uno se da cuenta que la fe crece y cuando hay fe hay esperanza y este sacrificio que hacemos hoy a pesar de las altas temperaturas et lo hacemos por la gente que no pueden venir más aún en un momento tan difícil para la humanidad, estamos pidiendo por la salud de todos y cada uno para que se termine esta pandemia, para que la gente tenga trabajo, salud," destacó el cura.