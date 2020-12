La Legislatura eligió a sus autoridades y Rovira continuará al frente del cuerpo

jueves 10 de diciembre de 2020 | 18:20hs.

Los Diputados de Misiones eligieron este jueves a quienes serán las autoridades de la Legislatura provincial desde ahora y hasta el 10 de diciembre de 2021. Con 39 votos, sobre 40 posibles, Carlos Rovira del Frente Renovdor fue elegido por vez número 14 como el titular del cuerpo.

En tanto que el diputado Hugo Passalacqua, también del Frente Renovador, serán el vicepresidente primero del cuerpo. Mientras que la diputada radical Anita Minder será la vicepresidenta segunda de la Legislatura misionera.

La elección duró poco menos de una hora, con la jura de los cargos incluidas. Esto porque solo se expresaron los presidentes de los cinco bloques que componen el cuerpo legislativo. Con mensajes muy concretos y directos. Todos para reflejar el voto unánime de los presentes a Rovira.

La propuesta de candidatura de Rovira estuvo a cargo del diputado Passalacqua, quien destacó “la parte humana” de Rovira, ya que según afirmó “no hay buena política si no hay buena gente. Al Ingeniero lo conocen todos, es una buena persona. Alguien que dedico su vida a servir a los demás, es de por si una buena persona”.

Lo destacó también como un “animal político, con el ADN más perfecto”. Y subrayó que en soledad “generó un proyecto político, algo que en Misiones varios lo intentaron, pero exitoso uno solo lo logró. El Ingeniero Rovira, él y su idea lo lograron”.

Sobre el rol de Rovira como titular de la Legislatura destacó que “en un proceso de 12 años modificó la historia de la Cámara de Representantes de Misiones” Ya que según consideró “esta cámara demostró, a través del tiempo, su capacidad vanguardista. Y Mucho de ello a través de proyectos de Rovira”.

También destacó que en ese tiempo al frente de la Legislatura, “ha sido sumamente democrático. Acá nadie puede decir ‘acá no me dejaron expresarme’”, sentenció. Por último, también aseguró que Rovira fue “el gobernador más importante de la historia de Misiones”.

Por todo esto, lo propuso para el máximo cargo dentro del cuerpo legislativo.

Por su parte, el diputado radical Javier Mela, titular del bloque radical fue el encargado de anunciar el voto de acompañamiento de Rovira de parte del bloque que fue el único que no estuvo en pleno, por la ausencia del diputado Gustavo González.

Mela pidió “desdramatizar la discusión” de la presidencia del cuerpo legislativo. Y repasó el rol del oficialismo y la oposición en la discusión política diaria. “Siempre el oficialismo señala funciona de una manera, y nosotros desde la oposición señalamos las cosas que faltan”, afirmó.

Luego aclaró que “los números son contundentes”, en referencia a los resultados electorales que le dan a la renovación una mayoría absoluta en la Legislatura. Y sobre eso sustentó parte del argumento de la votación, que también incluyó el hecho que desde este año el radicalismo recibió el reconocimiento de primer minoría “recuperando los espacios institucionales que nos corresponden”, afirmó al repasar la vicepresidencia segunda de la Legislatura, que volvieron a obtenerla, y los lugares en el Consejo de la Magistratura y otros organismos.

Además del radicalismo, el Pro, el Partido Agrario y Social y el partido Libertad Valores y Cambio dieron su voto afirmativo para que Rovira continúe como titular del cuerpo legislativo.

Al finalizar, Rovira agradeció el acompañamiento, destacó que ha sido el año, como otros, de un verdadero honor de compartir con todos, hombres y mujeres de diversa condición, preparación, integración social. Ha sido y es un aprendizaje inmenso, y motivo de legítima alegría. Eso es lo que siento de cada uno de ustedes”.

Además, se tomó unos minutos para un recuerdo personal. Evocó a su madre, fallecida hace algunos meses de quien, según afirmó, no se pudo despedir. Le agradeció a ella por su formación, entre lágrimas. “Gracias mamá por haberme enseñado tanto, no he tenido la oportunidad de despedirla”, afirmó con lágrimas en los ojos.