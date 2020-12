El Presidente ratificó que se vacunará a 330 mil personas antes de fin de año

jueves 10 de diciembre de 2020 | 11:55hs.

El presidente Alberto Fernández anunció esta mañana, desde Casa Rosada, que el Gobierno nacional firmó el acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V que permitirá inmunizar, entre enero y febrero, a 10 millones de personas, en el marco de las medidas que se llevan adelante contra el coronavirus COVID-19.



“En el día de ayer hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina”, indicó el mandatario desde la Sala de Conferencias, donde estuvo acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García.



Sobre esto, detalló: “Vamos a poder contar con las dosis suficientes para poder vacunar entre enero y febrero a 10 millones de argentinos y argentinas. Los tiempos de entrega se estiman en una primera remesa de 600 mil dosis para vacunar a 300 mil personas antes de fin de año, en enero con dosis suficientes para 5 millones de personas, y en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo”.



El mandatario explicó además que “el contrato tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a 5 millones de personas más durante el mes de marzo”, al tiempo que informó: “Hicimos esta prevención por si el resto de las vacunas con las que también tenemos contratos atrasan su llegada al país”.



Y añadió: “Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca de la Universidad de Oxford, el segundo con Covax, que es una dependencia creada por las Naciones Unidas, y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano” de Rusia.



El jefe de Estado agradeció especialmente al “Fondo Soberano Ruso por la forma diligente y rápida con la que pudo negociar con nosotros este acuerdo que, vuelvo a repetir, es muy importante para la Argentina y que nos permite acceder a la vacuna al mismo tiempo que el mundo central”.



“Quiero agradecer también al presidente Putin porque se ocupó personalmente de ayudar a que esto ocurra”, indicó el mandatario y pidió “un llamado a la reflexión a todos los argentinos” para que “entendamos que estas vacunas nos van a permitir vacunar a las personas en riesgo antes que a nadie, que son un total de alrededor de 13 millones de personas”.



También llamó la atención sobre el hecho de que “la vacuna no ha resuelto la pandemia, y hay que prestar especial atención a lo que está pasando en los países vecinos y en Europa. No hemos resuelto el problema porque el riesgo sigue potenciándose”, y reiteró el pedido a la población para que mantenga las medidas de cuidado.



En tanto, el titular del Ministerio de Salud informó que funcionarios de su cartera ya están trabajando en todas las provincias con las autoridades locales con y aseguró: “Nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y amplia. Esta sola va a ser de 60 millones en el primer semestre, lo que es un desafío logístico, operativo y de programación de una magnitud no conocida”.



“Estamos trabajando muy fuertemente en eso, mientras ganamos tiempo” indicó, y anticipó: “Vamos a mejorar los tiempos con el equipo técnico que está yendo a Rusia para tener la disponibilidad” de la vacuna “cuanto antes”.