Egresar en pandemia: entre la emoción y el distanciamiento

jueves 10 de diciembre de 2020 | 3:41hs.

Una etapa llegó a su fin. Los años compartidos en el colegio secundario que formaron amistades y forjaron personalidades para el futuro, hoy son parte de la historia para muchos estudiantes. En un año atravesado por una pandemia que afectó a millones de personas alrededor del mundo, los abrazos y el brindis quedaron solamente en un deseo, casi una utopía. Pero a pocos días de terminar el ciclo lectivo, los estudiantes de quinto y sexto año pudieron volver a reunirse en las aulas y despedirse.

Ayer fue el turno del colegio Santa María de Posadas, que recibió a los alumnos de quinto año “A” de Humanidades para poner el broche de oro al trayecto escolar.

El Territorio presenció la ceremonia, que se dio cita en la institución y que se replicará hoy y mañana con las dos divisiones restantes. Los chicos llegaron acompañados de sus padres y al ingresar debieron pasar por la toma de temperatura y sanitización correspondiente, para luego pasar a formarse en una fila que los conduciría hacia el escenario principal.

La emoción en sus rostros era incontenible, los nervios y la ansiedad también. Y aunque las ganas de abrazarse estaban intactas, cada uno entendió su responsabilidad de generar un ambiente sin aglomeraciones y marcado por protocolos.

En diálogo con este matutino, la rectora, Sonia Rojas Decut, explicó: “Es el primer acto de colación que hacemos, en realidad son tres cursos. De 31 asistieron 24 estudiantes y siete nos acompañan a través de las redes con sus familias”, y agregó que “cada uno podía venir acompañado por dos tutores o invitados”.

El acto fue puramente formal, no duró más de una hora y no hubo celebración o brindis posterior, como comúnmente se acostumbra a hacer en estos eventos. “Tienen el mensaje de todos sus docentes a través de la virtualidad con toda la emotividad que tiene que tener un acto de colación”, dijo Decut.

Asimismo, comentó que “el cambio de abanderados y escoltas lo vamos a hacer en marzo de 2021, hoy (por ayer) lo que hacemos es un reconocimiento con medallas a los que fueron abanderados en el ciclo lectivo 2020”.

“¿Por qué a nosotros?”

El momento más esperado por cualquier estudiante es el último año del secundario. Si bien cada colegio tiene sus propias reglas, todos tienen algo en común: es la antesala a un nuevo comienzo y por eso cada momento se vive a pleno. Viajes, estudiantinas, serenatas y tantas otras situaciones son las que esperan vivir los jóvenes. Sin embargo, este año la pandemia de Covid-19 anuló estos planes y no tuvieron otra alternativa que conformarse con las pocas oportunidades que tuvieron.

“Es un encuentro de emociones porque no pudimos vivir como los años anteriores, pero lo poco que tuvimos lo disfrutamos. El colegio hizo de todo para que podamos tener dos semanas de quinto año y poder vivir con nuestros compañeros, así que lo poco que tuvimos se valora y se entiende, aunque al comienzo la pregunta era ‘’¿por qué a nosotros?’”, manifestó Natalia Mora (18), una de las egresadas.

“Nuestras familias estuvieron siempre apoyándonos en los momentos más tristes porque con la pandemia se nos arruinaron muchas cosas”, agregó y comentó que no le quedó ninguna materia pendiente y que tiene pensado estudiar Administración de Empresas en la Universidad Gastón Dachary, en Posadas.

Por su parte, Lionel Dalmiro Mereles (17), expresó: “No fue lo que yo esperaba, se perdió mucho este año, el que debería haber sido el mejor terminó siendo todo lo contrario. Esto significa el fin de una gran etapa y muchas cosas que a partir del año que viene no van a ser igual que a lo largo de estos cinco años”.

“Siento mucho no haber disfrutado mi último año de adolescencia, ni de los deportes, que me gustan mucho. Practico voley, calistenia y este año había empezado rugby, pero no fue lo esperado. Además siento mucho no haber podido participar de la estudiantina, un evento que a todos los estudiantes nos gusta y me hubiese gustado disfrutarlo. Se perdió algo muy lindo”, lamentó. Al igual que Mora, no le quedó ninguna materia y su plan para el año que viene es estudiar Medicina en la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), en Posadas.

Otros colegios posadeños como el Martín de Moussy, el San Alberto o el Bachillerato Humanista, tendrán sus actos de colación entre hoy, mañana y la semana próxima; mientras que el Roque González, San Basilio Magno y el Instituto Cristiano Republica Argentina (Icra) -entre otros- ya realizaron la ceremonia la semana pasada. En Montecarlo, el Instituto Madre Teresa Michel fue una de las primeras instituciones en la provincia en hacer el acto de colación de manera presencial.

En tanto que ayer, la Escuela para Jóvenes y Adultos Itinerantes (Epjai) N°9057 de Leandro N. Alem realizó ayer su acto de cierre lectivo 2020 con entrega de certificados de egresados de séptimo grado. La emotiva ceremonia estuvo presidida por la directora Norma Freirche de Hut y plantel docente y un total de 14 alumnos recibió su certificado de terminalidad primaria, etapa que no habían podido cerrar en su niñez.

En Jardín América, la única institución escolar que ya definió fecha de cierre es la Escuela 133 en el barrio Lomas de Jardín, que será mañana.

En Oberá hubo polémica, ya que los alumnos de 5° de la Escuela Normal se entusiasmaron con la autorización para realizar el acto de colación de grado de manera presencial y cumpliendo con los protocolos vigentes. Pero por temor a contagios de coronavirus, la institución educativa se negó a realizar la ceremonia. En ese contexto, los alumnos pidieron la intervención de las autoridades para lograr que el acto se concrete.

Otras instituciones consultadas por este medio, señalaron que harán una despedida del ciclo de forma virtual ya que no tienen el espacio físico para realizar el acto manteniendo las distancias y algunas lo proyectan recién para marzo.

En Misiones, las clases presenciales fueron suspendidas el 12 de marzo y recién el 11 de noviembre retornaron los alumnos de los últimos años del secundario y de los institutos terciarios. En ese contexto tan particular, se habilitaron los actos de colación presenciales.