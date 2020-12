Negocios de diversión para niños, los más golpeados por cierres

jueves 10 de diciembre de 2020 | 3:27hs.

Uno de los rubros con mayor afectación por las restricciones que impuso este año el Covid-19 fue el de los peloteros. Hasta inicios de marzo de este año, los variados negocios que funcionaban en la capital provincial trabajaban con lista de reservas. Algunos pedían confirmaciones con varios meses de anticipación para asegurar salón, juegos y entretenimientos. Pero todo cambió cuando a mediados de marzo se prohibieron las reuniones sociales. Y a los peloteros se le suman variados negocios de entretenimiento infantil que funcionaban en varias localidades y tenían una gran concurrencia, como los espacios de juegos electrónicos y entretenimientos.

“Yo cerré definitivamente y puse en venta mis equipos. El aire acondicionado que tenía en el local lo vendí y todavía tengo algunos accesorios inflables en venta. Me tuve que dedicar a otra cosa. Sigo hablando con dueños de otros peloteros y la mayoría puso en venta sus equipos porque ven que no van a poder volver a trabajar. Salvo dos o tres negocios, que tienen todo guardado y van a esperar una futura autorización”, comentó ayer Norberto López, ex dueño del pelotero Brujas Kids.

El entrevistado recordó que su rubro tenía una intensa demanda y es difícil volcarse a otra actividad. “Yo particularmente tenía mucho trabajo, haciendo cumpleaños y animando fiestas. También haciendo colonia de vacaciones, hasta en Paraguay tenía pedidos para animaciones. Por eso fue muy duro pasar la inactividad de este año, por suerte pude conseguir un trabajo (en relación de dependencia) para mantenerme al menos”, dijo.

Pese a lo mucho que disfrutaba su trabajo y profesión, López recordó que igualmente hoy sus equipos se mantienen a la venta. “Ya les puse precio y si alguien los quiere se los vendo. Creo que será muy difícil que vuelva la actividad. Al menos hoy es muy difícil proyectar una apertura”, consideró.

En tanto, por parte de la Asociación Misionera de Productores y Organizadores de Eventos (Amproe) señalaron que entre los rubros más afectados por la pandemia están los peloteros y los salones de fiestas. “Los peloteros cerraron todos”, se sintetizó y se enumeró un resumen de otras actividades.

La entidad estimó que en la provincia pudieron confirmar el cierre de unos 145 peloteros. Y a esa cantidad deben sumar los negocios similares, los peloteros móviles. Se diferenció que en Posadas quedaron sólo cuatro negocios cerrados que son propietarios de los locales donde funcionan.

Tratando de subsistir

“El 70% de los salones de fiestas cerraron sus puertas en la provincia y otros adoptaron una modalidad gastronómica, sin rentabilidad alguna, por la cantidad de personas que autorizan. Todos los casamientos - fiestas de 15 - recepciones - ferias y congresos del 2020 siguen suspendidas, algunas reprogramadas abiertas y otras ya con demandas judiciales de por medio. Las empresas de catering están tratando de subsistir con servicio de viandas y teniendo toda una vida de capital paralizado”, comentó Gastón Jilek presidente de Amproe.

Agregó que “las empresas de sonido e iluminación, la mayoría esta parada, no pueden mover los equipos y sólo unas cuantas con contratos con el estado que hacen que funcionen que actualmente es el mayor cliente y que genera algo de demanda. Empresas de ambientación y decoración 0 actividad, empresas de organización y producción sin actividad y con planificaciones en el aire para el año que se viene”.

Apuntó por otro lado que “lo clandestino está totalmente profesionalizado, fuera de control y en muchas localidades con zonas liberadas, todo esto en desmedro de nuestra industria, la sociedad tomó la decisión de salir, divertirse y sociabilidad, en detrimento del sector más golpeado”.

En este sentido, desde Amproe consideraron así que llegan al fin de año con un balance muy malo porque hubo muchas actividades que no lograron recuperarse ni mínimamente.

Se recordó que no fueron habilitados ni siquiera aquellos eventos seguros de 50 personas con protocolos que había peticionado la entidad en septiembre pasado.