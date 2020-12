"Todo está vinculado, no hay memoria desligada de la actualidad"

jueves 10 de diciembre de 2020 | 2:42hs.

En el Día de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de Misiones da inicio al ciclo de conversatorio ‘Los derechos humanos en la coyuntura actual’. Serán dos jornadas vía streaming, hoy y mañana de 16 a 18 por el canal de Youtube y el Facebook Live de la Secretaría de Investigación y Posgrado (Sinvyp).

De la apertura participarán las reconocidas antropólogas Rita Segato y Ana María Gorosito -investigadora de la Unam- y la comunicadora Elena Maidana.

En tanto, en el encuentro de cierre harán sus aportes el crítico cultural, docente e investigador Alejandro Kaufman, el historiador y periodista Sergio Wischñevsky y la socióloga María Pía López.

El ciclo abierto a todo público se enmarca en el aniversario 72° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Creemos que es necesario incentivar espacios de discusión crítica y reflexión en torno a las experiencias de vida actuales en vistas de la escena actual singularísima que caracteriza nuestro tiempo. Y, en ese sentido, avanzar incluso hacia una exégesis que posibilite pensar la experiencia de lo viviente de manera relacional”, expresó el equipo organizador.

Y en esta búsqueda de indagar en la complejidad de este presente y cerca de la votación en el Congreso sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el programa Acá te lo contamos, de Radioactiva 100.7, entrevistó telefónicamente a Alejandro Kaufman.

Kaufman obtuvo en 2018 el pañuelo blanco, máxima distinción de la Asociación Madres de Plaza de Mayo- por sus aportes a la comprensión de la memoria, la militancia y los derechos humanos.

En su libro publicado en 2012 La pregunta por lo acontecido, aborda el concepto de Anamnesis como un proceso para recuperar el pasado y significar el presente.

“Es inevitable -dice en relación a este abordaje del pasado- es una cosa que ocurre y que se la puede favorecer o se la puede reprimir incluso. Para decirlo de un modo simple lo anamnético es darse cuenta de una injusticia, de un engaño de algo que se dice de un modo y en realidad es de otro. Ese es el proceso de la justicia social, de la memoria como justicia. (Porque) No se comienza con la justicia, sino que se comienza por la opresión, por lo desigual. Y el darse cuenta es la forma de comunicarse con el pasado para modificar la actualidad”

Precisó que este diálogo con el pasado es “no para cristalizar el pasado o simplemente honrarlo sino para entender mejor el presente”.

¿Cómo se dialoga con quienes buscan de alguna manera ofrecer otro panorama de la historia? Por ejemplo, quienes niegan que hubo un plan sistemático de desaparición y exterminio de personas durante la última dictadura?

Siempre me siento un poco obligado a decir, que cuando ocurre algo así como todo lo que sucedió en la dictadura, quienes lo realizaron continúan con su deseo, con su propósito. El castigo pone un límite, la memoria pone un límite. Pero el propósito del exterminio es irrecuperable y sigue estando ahí. Aparecen nuevas formas opresivas como con Santiago Maldonado, negando lo que ocurrió y aparece también cuando hay una pandemia y los millonarios buscan las formas posibles de no colaborar, aparece la injusticia, lo desalmado, la crueldad, el desinterés por el colectivo.Todo está vinculado, no hay una memoria del pasado que esté desligada de la actualidad nunca.

Y pareciera que el pasado o esos objetos del pasado aparecen, por ejemplo en una marcha contra la ley del aborto se vio un falcon verde, que es símbolo de la dictadura...

El tema tiene que ver con el hecho de que en la época moderna, en una sociedad moderna no se puede prohibir a una gestante interrumpir la gestación, Vivimos en una sociedad moderna, que se proyecta llegar a Marte, que en menos de un año desarrolla una vacuna y entonces es incompatible esto de obligar a las mujeres gestantes a conducirse según una ideología impuesta. Es negarles derechos y oprimirlas. Y dentro de una sociedad moderna estas también son formas de producir olvidos, porque en el caso del derecho a la interrupción del embarazo tiene que ver con varios siglos de emancipación. Hoy en muchos lugares las religiones conviven con estos derechos. Pero nuestra sociedad hoy pone un límite a este derecho y encuentra en este límite y en esta negación una manera de defender privilegios. Esperemos que esta vez se logre, que sea ley.

¿Los medios qué papel tienen cuando ocurren atropellos a los derechos humanos’? Todos vimos por la televisión a personas celebrando que hubo gente desalojada en Guernica.

Para decirlo contundente, los medios más dominantes y poderosos y concentrados en nuestro país son verdaderos enemigos de la audiencia. Someten a la audiencia constantemente a un estado de ansiedad, inquietud, temor. En nuestro país hay una especie de contumacia cuando vemos que militan la pandemia. Que persuaden a la gente de contagiarse, de no cuidarse, de no acatar los cuidados que el Estado administra.

Hay (en estos medios) una exhibición de la indigencia con un propósito de humillación y maltrato, aunque no se lo dice así. Se pretende mostrar que se muestran los hechos como son, pero cuando se visibiliza la pobreza, la exclusión no se puede no cuestionar, no se puede hacer silencio.

¿Qué sucederá después de esta pandemia que nos mostró tanto individualismo por un lado? ¿Con qué nos vamos a encontrar?

Es un tema complicado, tocaba la cuestión de estos medios que militan el contagio. Y juzgar lo que hacen las personas en situación de riesgo es complejo. Cuando se convive con el riesgo, con el dolor, con la muerte, se produce un estado de anestesia, eso pasa en la humanidad. Algunos sociólogos hablan de la fatiga humanitaria, que es cuando alguien con los mejores propósitos dedica su vida y su tiempo a ayudar a personas en extrema dificultad pero a veces no se puede continuar, porque produce un cansancio, un aletargamiento. Lamentablemente es así, las autoridades y los científicos lo saben. Ahí se resignan un poco y remiten los cuidados a la responsabilidad individual y esto es un hecho muy trágico. Y por eso es tan grave cuando se milita que no nos cuidemos. Hay mucho por hacer y no precisamente vigilar y perseguir a las personas, sino desde los cuidados, los recursos y los modos de actuar. En nuestro país también sería abstenerse de impulsar a las personas al riesgo.



