Misionero del Año: “Dentro de lo que pude hacer, lo mejor fue poder ayudar”

Luis Franco (27) se convirtió en candidato a Misionero del Año por su predisposición a ayudar a otros y a su resiliencia.

Luis trabaja en la venta de pasajes de la empresa Río Uruguay y fue el primer paciente detectado con Covid en Iguazú y el segundo de toda la provincia. Además fue el primero en contagiarse dentro del territorio tras mantener contacto estrecho con personas repatriadas luego del cierre de la frontera.

El joven se infectó cuando realizaba tareas en la cabecera del puente Tancredo Neves, donde su función era la venta de pasajes y organización dentro de la empresa de los micros que partían a diferentes puntos de país con argentinos que llegaban desde distintas partes del mundo.

Este trabajo se realizó desde vigencia de la de disposición del confinamiento el 19 de marzo hasta el 29 inclusive día en el que se cerraron las fronteras de forma definitiva hasta la fecha. El diagnóstico no fue tan duro como el enterarse que contagió a su madre Mirian Giménez, que se transformó en la paciente tres de Misiones y sufrió con mayor intensidad los síntomas de la enfermedad.

Franco permaneció internado 46 días y debió soportar 12 hisopados hasta lograr obtener dos resultados negativos de PCR para recibir el alta. Fue monitoreado por varias semanas después ya que en ese momento aún existía mucha incertidumbre acerca de la enfermedad. Pero lejos de ocultar su padecer, el joven aprovechó su tiempo para llamar a la reflexión a toda la comunidad y pidió que nos cuidemos entre todos. En las redes sociales insistió en la importancia del uso del barbijo y alcohol en gel para evitar el contagio.

Tras sufrir la enfermedad fue consultado por la posibilidad de donar sangre para ayudar en la recuperación de pacientes graves “Me llamaron y no dudé, primero iba a viajar a hacer las pruebas, pero como el Banco de Sangre vino a Iguazú, me citaron y me hicieron las pruebas, salió todo bien y doné tres veces. Todos los anticuerpos que pude dar los di para ayudar a otros” explicó.

“Muchas veces fue difícil haber sido uno de los primeros y exponerme de esa forma, al principio fue doloroso, jamás busqué contagiarme, sin embargo ahora cuando alguien resulta positivo me escribe para saber qué esperar o cómo actuar, me preguntan como si yo fuera medico” contó, empático, Franco.

“Sinceramente estoy muy agradecido por esta nominación, realmente no esperaba que esto pasara. Este año ha sido muy raro y dentro de lo que se pudo hacer y tras padecer la enfermedad lo mejor que pude hacer es ayudar con plasma” resaltó.