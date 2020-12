El Ministro de Salud de Paraguay pide cooperación ante el colapso de hospitales

miércoles 09 de diciembre de 2020 | 17:29hs.

El ministro de Salud Pública de la vecina República del Paraguay, Julio Mazzoleni, advirtió que es muy difícil la situación actual del vecino país por los casos de Covid-19 que se vienen multiplicando. En representación del sector médico dijo que "necesitan que la gente coopere cuidándose".

Según publica el sitio de noticias del diario ÚltimaHora de Asunción, Mazzoleni, contó en la mañana de este miércoles a través de su cuenta de Twitter que se reunió con el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) Juan Max Boettner, el doctor Felipe González.

En su red social, el funcionario de la cartera de salud del vecino país llamó a la ciudadanía a cooperar manteniendo los cuidados recomendados, para tratar así de frenar la propagación de la enfermedad que está llevando a un colapso del sistema de salud en la otra orilla.

"Con el Dr. Felipe González, director del Ineram, para definir estrategias adicionales y dar todo nuestro apoyo al equipo. La situación es muy difícil. Necesitamos que la gente coopere cuidándose", pidió a través de la red social.

Hay lugares donde la Policía, ni la Fiscalía ni el @msaludpy va poder llegar, pero el virus sí. Necesitamos que la conciencia predomine. No hay excusas para no usar mascarilla y no mantener distancia. pic.twitter.com/3spwWfrYtN — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) December 9, 2020

Luego de ese encuentro, y de haber tuiteado este llamado, el Ministro realizó una ronda de prensa en la que insistió, y resaltó, que mientras más sean los eventos sociales, ya sean en lugares cerrados o abiertos, mayor es el riesgo de contagio. "Y cuanto más tiempo pasamos también aumenta el riesgo", agregó.

"No queremos que nadie falte a la mesa de Navidad y para que ello ocurra tenemos que ser únicamente disciplinados", afirmó Mazzoleni.

Y agregó depués, según indica el mencionado medio, "nosotros necesitamos que sea la conciencia de la gente la que predomine. Hay lugares donde la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Salud no va a poder llegar, pero el virus va a llegar a todos esos lugares, y a todos nos va a tocar, más tarde o más temprano. No hay excusa para no usar mascarillas o no guardar distancia".

En el sitio de noticias también recuerdan que el doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, alertó el martes que el Ineram ya no cuenta con camas libres para recibir a pacientes. Están ocupadas el 100% de las camas normales y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

También están a tope por los casos de Covid-19 el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

"Las autoridades de Salud piden de forma constante a la ciudadanía que no relaje los cuidados, ya sea el uso correcto de tapabocas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones innecesarias. Todo esto, para evitar que el sistema sanitario colapse", afirman en el vecino país.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, Paraguay suma 89.421 casos confirmados de Covid-19. Actualmente, hay 776 internados con cuadros de coronavirus, de los cuales 145 están en Terapia Intensiva.

La tasa de positividad diaria muestra que al menos 1 de cada 4 pacientes evaluados por pruebas laboratoriales dan positivo.

El Gobierno que encabeza Mario Abdo Benítez decretó nuevas restricciones la semana pasada, como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde las 22.00 a 5.00 y el límite de permanencia de cuatro horas en los eventos sociales, para mitigar la propagación del coronavirus en el país.