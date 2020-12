Iguazú: un venado atropellado no pudo ser atendido por el corte de ruta

miércoles 09 de diciembre de 2020 | 13:20hs.

Los veterinarios de Güirá Oga, no pudieron salvarle la vida a un venado que fue atropellado en la ruta, ya que los manifestantes que están apostados en el acceso a la ciudad justo frente al refugio no le permitieron ingresar.

El venado fue encontrado con vida mal herido sobre la ruta nacional N° 12 entre Península y el Parque Nacional Iguazú, pero no sobrevivió debido a que no logró llegar al centro de rehabilitación.

A través de un audio de whatsapp, Mara Anfuso contó la situación ya que su padre Jorge Anfuso estaba varado en la ruta desesperado tratando de llegar a destino para salvar al animal. “Mi padre estaba viniendo con un venado atropellado, en la ruta entre península y el Parque Nacional Iguazú, era una hembra, los taxistas no lo dejaron cruzar y nosotros no podemos salir para atender al animal, es una vergüenza que no nos dejen trabajar. Siéntanse responsable por la muerte de un venado”.

Los organizadores del corte de ruta aseguraron que las personas que necesitan atención medica y personal esencial puede pasar en vehículos oficiales, en su defecto solamente pueden trasponer el corte caminando.