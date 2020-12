Familia se quedó con lo puesto tras el incendio de su vivienda

miércoles 09 de diciembre de 2020 | 2:14hs.

Una pareja y sus dos hijos pequeños quedaron prácticamente con lo puesto luego de que un importante incendio arrasara con su vivienda, ubicada en el barrio Punta Alta de Garupá. A raíz de ello, familiares, vecinos y allegados a los damnificados iniciaron una campaña solidaria en las redes sociales para conseguir donaciones.

El lamentable suceso se produjo en horas del mediodía de ayer en una casa de mampostería, ubicada sobre la calle Libertad Lamarque y colectora de la ruta nacional 12.

Según los investigadores, a partir de las pericias realizadas en el lugar se pudo establecer que un cortocircuito en el cable de un televisor habría desencadenado las primeras llamas.

Además, los voceros comentaron que pese al rápido arribo de los Bomberos, la voracidad del fuego volvió prácticamente incontrolable el siniestro. Fue así que cuando los propietarios del inmueble llegaron al lugar -habían ido horas antes a la casa de un familiar- se toparon con los daños totales.

Tristeza y pedido de ayuda

Mirna Alfonzo (45), propietaria de la casa afectada, llegó al lugar en medio de los trabajos de los rescatistas y tras el llamado de vecinos que la alertaron del incendio.

Aún shockeada por lo sucedido, pero sobre todo muy triste por el perjuicio económico que causó el hecho a su familia, la mujer dialogó con este matutino.

Al ser consultada por lo acontecido, comentó que junto a su esposo y sus dos niños “estaba en la casa de mi mamá, que estaba al lado al momento del incendio. Estábamos haciendo cosas para agasajar a la virgen, por eso no nos encontrábamos en el domicilio. Los bomberos dijeron que se dio un cortocircuito con el cable de la tele y que ahí se originó el incendio”.

También agregó: “Cuando empezó todo vinimos corriendo pero ya era tarde, no pudimos salvar nada porque la casa tenía techo de machimbre y las divisorias de machimbre, entonces una vez que se prendieron ya no se pudo hacer casi nada. No se pudo salvar absolutamente nada, quedamos con lo puesto, todo se consumió”.

Por último, pidió de la solidaridad de la comunidad y dejó el número 3765-414381 para todos aquellos que quieran ayudar.