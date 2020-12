Gremios destacan repunte de la actividad y apuntan a más empleo

miércoles 09 de diciembre de 2020 | 1:46hs.

Se va terminando un año atípico y complejo para los diferentes sectores económicos. Las empresas y comercios debieron ajustar medidas para seguir con la actividad y tratar de generar ingresos a pesar de las dificultades. Sin embargo, detrás de todo ese esfuerzo siempre estuvo firme el trabajador.

Desde los diferentes gremios que agrupan a los empleados públicos y privados indicaron que si bien fue un período complejo, tuvo su lado positivo y el año no termina tan mal como se esperaba.

Los incentivos del gobierno a las diversas actividades lograron también contener una oleada de despidos que parecían estar a la orden del día. Pero por el contrario, en rubros como el maderero, se debió incorporar mayor cantidad de personal debido a la alta demanda.

Este cambio abrupto –aseguran – se debe también al cierre de fronteras que canalizó en el mercado interno las ventas, generando ingresos y por ende, más fuentes de trabajo.

Los gremialistas piden que esta situación se sostenga en el tiempo, con un mayor control a las importaciones, y que el empleo generado sea siempre en blanco por sobre todas las cosas. Las expectativas puestas en 2021 en este sentido son importantes y la consecuente recuperación económica se vislumbra entre los trabajadores.

A pesar de las adversidades

La entereza ante las adversidades fue uno de los rasgos destacados por los sindicalistas respecto de sus trabajadores durante la pandemia. Daniel Porto, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp) explicó a El Territorio que “dentro del panorama vivido, se trabajó bien”.

“Primero hay que ver el contexto del año, por ese motivo sí fue positivo, conseguimos algunas cosas para los empleados y nos quedaron pendientes otras. Pero de cualquier manera, todos estuvimos igual y estamos expectantes al año entrante, viendo si se supera esto. Ojala Dios quiera que el 2021 nos encuentre de otra forma”, indicó.

De la misma manera, Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (Soime) contó que “cuando se iniciaba la pandemia allá por marzo era realmente hasta desoladora la situación porque no sabíamos de qué se trataba, sabíamos que era algo grave. Eso obviamente nos llevó a un panorama desconcertante. Pero también el giro favorable nos sorprendió a todos, creo que nadie esperaba este repunte inmediatamente en el sector de la madera. Dos semanas después ya fue declarada esencial y se hizo la reactivación inmediata”.

“Siempre decimos nosotros que la decisión inmediata de los trabajadores de acudir, pese al miedo, a la duda, de seguir trabajando, teniendo a su familia, exponiéndose, es valorable. A pesar de todo, se presentaron a trabajar y hoy están los resultados que son muy buenos, fue reconocido por los empresarios y las cámaras empresarias, porque la actividad está a pleno”, remarcó.

Más empleo

Paiva adujo que al inicio de la pandemia hubo muchas bajas en el rubro maderero, pero que fueron recuperados durante el último trimestre. “Al principio tuvimos una disminución importante, pero se recuperaron alrededor de 200 puestos de trabajo en el último trimestre, aunque sería bueno que sean firmes”, dijo.

Y sostuvo que esto se debe al cierre de fronteras y el control de las importaciones. “Esta pandemia nos enseñó a todos que es bueno medir y controlar lo que ingresa desde afuera, las importaciones. Se tiene que sostener la actividad para que crezca más. Todo esto nos muestra de que se puede trabajar bien controlando eso, que es nuestro problema de siempre. Es tiempo de que se vuelque a una norma definitiva”, manifestó.

En tanto, el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Eldorado (Cece), Carlos Báez, aseveró que la verdadera lucha es por el trabajo en blanco. “Siempre estuve en contra del trabajo en negro y se debe solucionar a nivel provincia y nivel nación, el resto se lleva bien. El problema acá es la explotación de la gente, que a nadie le importa”, puntualizó.

Al tiempo que resaltó: “Notamos que en el trabajo asegurado la mayoría está bien. El problema es el trabajo en negro y en gris que sería horas extras sin pagarle, por ejemplo. Para todo eso nos falta una ayuda del gobierno para que lo solucionemos. Nosotros denunciamos, vamos a juicio y todo por este tema”.

“Notamos claramente que el problema pasa por ahí porque no puede haber otra solución, en esto estamos mal pero hace muchísimo. Es lo único que decimos, hay que trabajar ahí y se va a solucionar el problema. Porque esto también hace que nuestros jubilados ganen poco, tenés un 30, 40% de gente en negro, no tenés control, y entonces no es equitativo”, determinó.

“El anhelo de todo gremialista es que haya empleo, buenos sueldos, que no haya despidos sobre todo, en ese aspecto estuvimos bien porque no se despidió a nadie”, dijo en referencia a eso Porto del Soemp.

Bono

Los gremios insisten en la necesidad de otorgar algún tipo de incentivo al trabajador, como ser un bono de fin de año. Sobre esto, Porto dijo que aún no se sentaron a hablar y que probablemente lo hagan la semana entrante, aunque es un pedido que se sostiene.

Paiva, por su parte, mencionó que en el sector de la madera tuvieron un buen aumento de salario, “pero lamentablemente la inflación los deja por abajo, con el arrastre que venimos teniendo desde hace años”.

“Estamos prácticamente 8 a 10 por ciento abajo en el equilibrio salarial, por lo que sería necesario algún bono de fin de año, alguna suma no remunerativa extraordinaria, algún gesto como para que los trabajadores tengan algo y reiniciar el año que viene con otro panorama”, concluyó.