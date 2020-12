Sabella y su golazo en Misiones que le valió el apodo de Mago

martes 08 de diciembre de 2020 | 22:24hs.

Marcelo Araujo fue quien lo apodó Pachorra en un Sudamericano juvenil en Chile. “Lo hizo porque me gustaba dormir la siesta, algo que me gusta, pero que quede claro que no tuvo nada que ver con que no corriera”, aclaró Sabella y contó también que recibió el sobrenombre de “Mago” en Misiones.

“Jugamos con River un amistoso en Misiones bajo un diluvio impresionante. Vino un centro, me tiré en palomita, la pelota me quedó atrás y le di de taco y luego en el vestuario, creo que fue (Roberto) Perfumo empezó con lo de Mago y fue quedando”, confesó en El Gráfico el ex entrenador.

La tarde del 9 de agosto de 1975, el Millonario derrotó 3-2 a un combinado de Huracán y Mitre en cancha del Auriazul. “Alejandro Sabella fue su máximo exponente confirmando sus actitudes como conductor y habilidoso con genialidades grabadas a fuego con ese don nato de los elegidos para el manejo de la pelota”, publicó El Territorio un día después.

El ‘10’ de River fue la figura, convirtió el 1-1 parcial para el Millo a los 10’. Abel Fontana, a los 50 segundos, marcó para los misioneros. Luego, Carlos Manuel Morete adelantó a River y Héctor Ártico aumentó la cuenta antes del final del primer tiempo. Samuel Villagra completó el 3-2 en el complemento de un partido que se suspendió por lluvia.

Esa tarde en el barrio Rocamora, Sabella mostró su habilidad en la Tierra Colorada, marcó un golazo y se ganó el apodo de Mago.