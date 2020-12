Médicos con turnos completos hasta mediados de enero

martes 08 de diciembre de 2020 | 2:56hs.

El 20 de abril, después de dos meses de consultorios cerrados, los médicos volvieron a atender las consultas de rutina dado que por la pandemia sólo se asistían urgencias en hospitales y sanatorios. A medida que transcurrió el tiempo habilitándose más actividades y circulación, la gente retomó sus controles.

Para algunas especialidades es tanta la demanda que se consiguen turnos con esperas de entre quince días o hasta un mes. La variable es el protocolo sanitario que influye directamente en la cantidad de pacientes que se permite atender por turno. Cada media hora o cada hora, dependiendo del especialista y sólo con turno programado. Ya no se permite la demanda espontánea, una situación muy habitual antes del brote de Covid-19-.

Como parte del protocolo sanitario, al paciente se le toma la temperatura antes de ingresar al centro asistencial y luego se debe proceder a la desinfección del consultorio.

“Todas estas medidas que toman los colegas, a mi entender, quizás disminuyen un poco la intensidad de la cantidad de pacientes atendidos, pero vamos a tener que acostumbrarnos hasta que cese la circulación del virus o bien aparezca la vacuna”, señaló en diálogo con El Territorio Ubaldo Astrada, presidente del Círculo Médico Zona Sur.

“Habiendo hablado con colegas de diferentes especialidades, con clínicos y generalistas, están atendiendo diez turno diarios. Hay algunos que tienen turno disponible recién para la segunda quincena de enero. Esto es un problema porque por supuesto los pacientes se quejan, los familiares se sienten mal, hay mucha presión y lo sufre el médico pero los protocolos son necesarios, no se trata de un capricho”, sostuvo.

Otro factor que incide en la programación de los turnos es que las personas fueron perdiendo el miedo a los centros de salud y reanudaron sus estudios pendientes. “Creció muchísimo la cantidad de consultas en los últimos dos meses, si bien no es la misma cantidad que hace dos años porque mucha gente postergó los controles y las cirugías programadas”, dijo a Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Guillermo Vymazal, director del sanatorio IOT de Posadas.

“A medida que fue pasando la pandemia, la gente volvió a los centros de salud. De a poco se fue recuperando el volumen con otras modalidades. Antes había médicos que atendían por orden de llegada o demanda espontánea y se generaba amontonamiento en la sala de espera y ahora, si bien los protocolos se fueron flexibilizando, no podemos dejar de cumplir normas y pautas para evitar complicaciones”, indicó el médico.

Vymazal detalló que “se dejaron de atender los diabéticos, hipertensos, los que tenían patologías cardíacas, los enfermos crónicos y ahora vienen más deteriorados porque pasaron meses sin controlarse, así que estamos pendientes en redoblar el esfuerzo en esos pacientes”.

Insistió en la necesidad de los tiempos espaciados: “Tenemos que evitar el agloramiento, no sólo para evitar que se contagien los pacientes sino también por los mismos médicos; es difícil hacerle entender eso a la gente, debemos tener restricciones en cuanto al amontonamiento”.

El tipo de especialidad, en tanto, con o sin pandemia, desde siempre influyó en la dilatación de los turnos. Es decir, en determinadas áreas hay pocos especialistas que concentran gran demanda. Consultado al respecto, el presidente del Colegio Médico de Misiones, Luis Flores, señaló que en la actualidad tienen mayor demanda Dermatología, Neurología y Pediatría.

Por su parte, el cardiólogo José Luis Lazarte reconoció que hay espera para la consulta pero muchos médicos buscaron alternativas. “Los turnos están reducidos para evitar aglomeraciones, igual algunos hacemos telemedicina o comunicación telefónica y vemos si requiere presencial”, aclaró.

Turnos bloqueados

“El tema es que al dar turnos se bloquean y además hay pacientes espontáneos, es decir que se presentan a la consulta. Pero suele suceder que aquellos que tenían cita no van, no cumplen y al final el médico se queda sin atender a los que citó y sin atender a los pacientes espontáneos. Siempre en referencia a médicos que hacen consultorio, no las emergencias”, señaló Astrada, del Círculo Médico.

En el sector privado afecta no sólo en el vínculo médico-paciente sino también en la remuneración, dado que los profesionales de la salud que hacen consultorio en clínicas y sanatorios ven reducido sus ingresos al atender a menos pacientes que antes.

Turnos en el Madariaga y el Pediátrico

Con la llegada del coronavirus a Misiones, el Hospital Ramón Madariaga, al igual que los demás nosocomios de la provincia, dejó de funcionar tal y como lo hacía para atender solamente consultas y cirugías de urgencia, y todo lo demás fue pospuesto.

Con el pasar de los días y una realidad epidemiológica más estable, el Madariaga atiende actualmente consultas semanales. Para solicitar los turnos hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 0376-154394832, de lunes a viernes de 7 a 20.

Los turnos que se otorgan, sin embargo, siguen siendo escasos para la demanda que hay, sostienen desde el centro de salud. Es por eso que quienes lo hagan tienen que concurrir con tapabocas y solos; en el caso de que se necesite acompañante, también tiene que ser una sola persona.

La misma decisión había tomado el Hospital de Pediatría Doctor Fernando Barreyro, que también funciona en el Parque de la Salud de Posadas.

El mencionado Hospital de Pediatría fue el primero en habilitar las consultas médicas programadas. Se atiende a los pacientes con derivaciones que hayan solicitado turno con antelación a los números de WhatsApp: 3784-139218, 376-5091852 o 376-5091894