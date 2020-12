Peregrinación a Itatí: "Me largué sin apoyo, la Virgen me trajo y Evan empujó el carrito"

lunes 07 de diciembre de 2020 | 9:55hs.

A causa de la pandemia de coronavirus y teniendo en cuenta que la actividad convoca a gran cantidad de personas, se decidió suspender días atrás la tradicional bicicleteada a la basílica de la Virgen de Itatí, que se realiza el 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

"Por Evans tomé la decisión de salir igual", sostuvo el misionero Néstor Negro, quien partió de Posadas ayer por la madrugada rumbo a la localidad correntina de Itatí, recorriendo unos 270 kilómetros en bicicleta.

"Cumpliendo como todos los años desde 1993 la visita a la casa de Mamá María. No nos permitieron entrar esta vez, pero igual cumpliendo el objetivo. Vine por una causa muy buena. Traje una remera de un chico que está pasando mal. Es hijo de un amigo ciclista", comentó Néstor en diálogo con Radioactiva.

Según relató, salió de Posadas el domingo a las 4.30 y llegó a Itatí el mismo día, alrededor de las 19.30. Pero este año, particular, marcado por la pandemia de coronavirus, lo realizó solo, sin sus habituales amigos que lo acompañan, año tras año, desde hace 27 años.

"Tengo experiencia, soy ciclista, estoy preparado físicamente y la fe mueve montañas. Me largué sin apoyo, solamente con la Virgencita que la traje en un trailer que hice. Ella me trajo y Evan también empujaba el carrito", dijo emocionado.

"Tomé la determinación de venir solo sin apoyo. No está prohibido transitar por la ruta. Saqué el permiso nacional, el problema es el ingreso a los municipios, cada ciudad tiene su protocolo, y por eso no me permitieron ingresar a Itatí, hay una disposición que sacaron por estos días porque tienen miedo que ingresen mucha gente", indicó.

La misión, el objetivo por el que bicicleteó más de 15 horas, pese a no poder ingresar a la ciudad, se verá igualmente cumplido. Es que Néstor tiene una amiga en esa ciudad, y le hizo llegar una remera de Evans, para que lleve a una misa y la haga bendecir. "Tengo fe en la virgencita y se que Evan se va a recuperar", cerró.