Se sortea hoy la segunda etapa de la Copa Maradona

lunes 07 de diciembre de 2020 | 8:42hs.

Esta noche se definirán las nuevas zonas de la Copa Diego Armando Maradona, con la particularidad de que ahora podrá haber clásicos. De hecho, se esperan unos cuantos porque podrían coincidir hasta cuatro equipos grandes en el mismo grupo de la Fase Campeonato.

El evento comenzará a las 21.30 y será transmitido por los canales oficiales de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Cada grupo tendrá tres primeros y tres segundos, y los que hayan ganado sus zonas previas jugarán tres partidos como local y solo dos de visitante. La única limitante es que no se puede compartir grupo con un equipo que ya se jugó. Por ejemplo: River no estará con Banfield y Boca no estará con Talleres de Córdoba, por citar dos casos.

Los equipos que finalizaron primeros fueron: Atlético Tucumán, Colón, River, Boca, San Lorenzo y Huracán. Mientras que segundos salieron: Arsenal, Independiente, Banfield, Talleres, Argentinos o Aldosivi -último lugar que falta determinar- y Gimnasia.

Así, si la suerte lo depara, hoy podrían coincidir River, Boca y San Lorenzo, como primeros, y a ellos sumarse Independiente, en lo que sería un grupo a puro clásico.

Los ganadores de cada grupo clasificarán a una final única -en estadio neutral- y el campeón clasificará a la Libertadores 2021.

Fase Complementación

El sorteo tendrá la misma mecánica y los terceros tendrán un partido más de local que los últimos. El ganador de esta rueda, que también va a final directa, jugará contra el perdedor del juego decisivo de la Fase Campeonato por un cupo para la Sudamericana de 2022.

Equipos clasificados terceros: Unión, Central Córdoba, Rosario Central, Newell's, Aldosivi o Argentinos y Vélez. Equipos clasificados cuartos: Racing, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Lanús, Estudiantes y Patronato.