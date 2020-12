Lucía vio a tres de sus hijos y ya quiere irse a su casa

lunes 07 de diciembre de 2020 | 8:32hs.

Son días de pura emoción para la familia Quian, que ve cómo su madre, Lucía Cabral (75), se recupera día a día luego de haber sido declarada muerta el miércoles por la noche debido a su deteriorado estado de salud.

La historia fue noticia porque después de haber estado, aparentemente sin signos por un tiempo, empezó a moverse cuando la estaban por trasladar a la morgue.

Después de ello fue llevada a terapia intensiva con respirador y pronóstico reservado, el viernes comenzó a mejorar y ahora se encuentra en terapia intermedia por controles de una arritmia que le encontraron.

Según relató su hija Carolina Quian, Lucía es tratada únicamente con antibióticos, come bien, habla con fluidez y hasta invitó las enfermeras a su cumpleaños el próximo 23 de diciembre.

Por una decisión familiar, Carolina es de las que más está en contacto con los médicos y ayer permitieron que más hermanos suyos se reencuentren con su madre, después del hecho. “Vio a tres hijos ayer (por el sábado), todos con lágrimas. Tuvieron que decirle que se tranquilizara porque los iban a sacar ahí y se ponía bien”, contó Carolina a este medio.

Y compartió: “Ayer ella dormía cuando entré, estaba de costado, la desperté y me saluda como si nada ‘Hola mi amor’. La abracé, me abrazó fuerte y me dijo ‘ya quiero salir y abrazar a todos mis hijos’”.

La peor noticia y la alegría

Lucía ingresó al servicio de emergencia del Hospital Madariaga el miércoles por la noche, hizo un paro a las 20.50 y empezaron la reanimación. A las 22.12 se le dio como óbito, lo cual figura en el acta de defunción. Después de eso, autorizada por los médicos, Carolina ingresa a la habitación para despedirse de su madre.

Lo que sucedió a continuación sorprendió tanto a los familiares como a la comunidad médica: para las 23.45 la paciente mostró nuevamente respuesta y le reinician soporte. Su familia se aferra al milagro, sin embargo, algunos profesionales estiman que su diagnóstico se trató de una falencia en el examen físico antes de declararla óbito.