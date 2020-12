El ticket de gastos promedio por regalo de Navidad rondará los $2.000 este año

lunes 07 de diciembre de 2020 | 5:56hs.

Falta poco más de dos semanas para la Navidad y las expectativas del sector comercial pasan por las compras de los clásicos regalos para la celebración. Juguetes e indumentaria son los rubros que desde finales de noviembre ya registraron un incremento en la demanda, en el afán de asegurar el presente.

Para este año, los comerciantes plantearon que el ticket promedio de gasto ronda los 2.000 pesos para la adquisición de los presentes, aunque el valor puede ser mayor dependiendo del artículo. El año pasado, el estimativo de inversión fue de 850 pesos en los regalos tanto para las infancias como para los adultos. En este sentido, aseguran que la modalidad de pago pasa mayoritariamente a través de las tarjetas de crédito.

En los comercios consultados por El Territorio afirman que se registró un notable incremento en la demanda en comparación con el mismo período del año pasado. Consideran que el cierre del puente incentivó la compra en territorio local, además de las múltiples promociones que se exhiben en vidrieras con el objetivo de generar mayores ventas, para lo que ya se aseguraron con el stock necesario para abastecer los pedidos. En algunos casos hubo demoras de hasta un mes en el envío de los artículos de ambos rubros. Si bien el grueso de las operaciones se concentra del 20 al 24 de este mes, proyectan que el panorama será positivo. Como contracara, en Puerto Iguazú las expectativas son bajas, y anticiparon que sólo trabajarán con el stock disponible, en un municipio que a lo largo del 2020 sufrió una considerable baja en las ventas en todos los ámbitos, entre ellos, el comercial (ver Iguazú, con poca...)

Panorama navideño

Exactamente faltan 18 días para Navidad y ya son muchos quienes de manera anticipada están haciendo la compra de los presentes. Según la edad, el regalo varía. En líneas generales, los juguetes son los artículos más elegidos para los niños; juegos de moda para los adolescentes e indumentaria y bijouterie para los adultos.

Mercedes Álvarez, encargada del comercio Maravilla, manifestó que “por el momento las ventas vienen muy bien, se llevan muchos presentes. Vienen las abuelas en búsqueda de regalos para los nietos, o los padres que aprovechan, se pegan una vuelta por el local con los niños que ven qué quieren y, rápidamente y a las escondidas, se los envuelve y ya lo llevan”.

En diálogo con El Territorio, la comerciante detalló que sonajeros, peluches, juguetes de encastre, juegos de mesa, muñecas, autos, woki tokis y camiones, son los productos más demandados y comprados para los niños cuyas edades oscilan entre los 3 y 10 años, además de la compra puntual de presentes para bebés. Para los adolescentes, en cambio, los diarios íntimos y personajes de moda acaparan la atención. “También se registran muchos pedidos de aritos, pulseras e incluso de sets completos de bijouterie, y otras de las cosas que está en auge son los portarretratos para regalar un recuerdo”, dijo Álvarez, al tiempo que añadió que los juegos para pileta también son solicitados como obsequio.

También consignó que gran parte de las compras se realizan de manera presencial y, en un porcentaje menor, se efectúan pedidos de manera online.

Indicó que este año muchos de los productos tuvieron un incremento promedio del 5% en comparación con el año pasado. En cuanto a los precios, por ejemplo, los juegos de mesa oscilan los 1.300 pesos, mientras que para las muñecas el valor parte de los 599 pesos; las pelotas infantiles se consiguen a partir de los 799 pesos y los peluches, entre los 350 y hasta 1.000 pesos, según relevó este matutino en diversos comercios. No obstante, el precio es aún mayor dependiendo de la marca del juguete.

Por su parte Georgina Giuffrida, propietaria de Memes juguetes, expresó que “notamos que muchos padres se acercaron al local desde fines de noviembre y principios de este mes para sondear los precios de tres o cuatro juguetes puntuales para ya saber cuánto dinero tendrán que invertir. Si bien ya se registraron algunas operaciones, el grueso de los pedidos y de las transacciones se da en la semana previa. Ahora, por lo que pudimos notar, el 60 por ciento de los clientes averigua los precios”.

Subrayó que este año el ticket promedio de gasto se ubica entre los 1.500 y 2.200 pesos, dependiendo del tipo de regalo que desee tanto el niño como el adolescente que, para esta fiesta, pide como regalo el pulpo reversible y figuras de la serie Naruto, que ganaron terreno y visibilidad en las redes sociales en el transcurso de la pandemia.

“Vimos un aumento progresivo en las ventas, desde las vacaciones hasta ahora, ya que se necesita entretener al chico que estuvo durante mucho tiempo encerrado. Hubo pedidos puntuales de juegos de mesa, que antes no trabajábamos pero ante el crecimiento de la demanda, lo incorporamos a nuestro catálogo”, enfatizó.

La comerciante refirió que la suba en los pedidos estuvo ligado al cierre de las fronteras, ya que la totalidad de la demanda se volcó en los locales misioneros, cuyo beneficio se notó aún más en Posadas. “El cierre del puente nos benefició y trabajamos para satisfacer esa demanda en ascenso”, aseguró.

Mencionó que para estas celebraciones no hubo complicaciones con la reposición de los juguetes y productos y que en gran parte de las operaciones el pago por crédito es lo más empleado, en el afán de aprovechar los descuentos y reintegros.

En tanto que Diego Palombo, empresario del sector de indumentaria, comentó: “Las ventas vienen normales y son buenas para esta altura del mes, aunque las expectativas se concentran particularmente entre el 20 y el 24 cuando históricamente se hacen las compras de los regalos, pero ya de por sí las perspectivas son buenas, que ya vienen desde hace meses”.

En este rubro en particular, los pedidos pasan por las remeras, camisas mangas cortas y short de baño, en consonancia con la temporada de verano que empieza en breve, que demanda de una inversión en promedio de 2.000 pesos según la característica de la ropa. En el caso puntual de la remera, el precio parte desde los 799 pesos y se consigue hasta 2.000 pesos según la marca. Asimismo, predominan los pedidos en torno a artículos deportivos, como camisetas y musculosas. En el caso del calzado femenino, el importe ronda los 3.000 pesos para las líneas más económicas, precisó el empresario.

“Las ventas se producen en un 70 por ciento con tarjeta, y el porcentaje restante es en efectivo”, afirmó Palombo.

Alem, con las primeras ventas

En el caso de los locales comerciales de Alem también ya registran sus primeras compras de cara al agasajo de Navidad.

Daniel Cybulka, de la casa Todo Regalos, aseveró que “tenemos muchas preguntas y algunos ya van llevando los regalos, pero esperamos recién para la semana próxima el grueso de la venta navideña porque recién estarán llegando nuevos juguetes”. En esta línea, contextualizó las complejidades que tuvo respecto al acceso de la mercadería ante los problemas de logística que suscitó la pandemia: “La gran cantidad de meses que las fábricas permanecieron cerradas las fábricas hicieron que varios de los proveedores no cumplan con un porcentaje de entrega de lo que habitualmente nos vendían”.

Respecto a las preferencias sostuvo que “no con la misma fuerza que en épocas de pandemia pero los juegos de mesa se siguen pidiendo, toda la línea de autos y muñecas para niños y niñas respectivamente”. En cuanto al gasto, expresó que “tenemos clientes de todos los segmentos así que pueden hacer compras de 200 o 300 pesos hasta pagar por ejemplo un juego original de monopoly a 5.000 pesos”.

Desde el taller Crearte, en tanto, comentaron que “van encargando para gente grande por ejemplo cajas navideñas, estuches para vinos y champagne y en el caso de los niños muchos ya piden la casita de muñecas con las muñequitas y en el caso de los varones, una mesa que tiene una estación de servicio es la más solicitada, cuyos valores promedian los 2.000 pesos”.

Expectativas y demanda en suba

Las ventas en cuanto a juguetes, patinetas, bicicletas e indumentaria para niños ya se está dando. Con respecto al sector juguetería, Noelia Nahir Tarasiuk, encargada de Polirrubro Jesús, contó que aumentó levemente la venta de juguetes respecto al año pasado. A su vez dijo que los precios subieron bastante con respecto al año pasado ya que “hay juguetes que son importados y está más caro que el mismo mes del 2019”.

Con respecto a bicicletas, juguetes electrónicos y patinetas, Betiana Pérez, dueña de Grupo Márquez en Jardín América, consideró que aún la venta es baja, particularmente en noviembre. Mencionó que los clientes se acercan a averiguar precios pero que todavía es mínima la venta. “Se vende más sombrillas, licuadoras, exprimidoras pero artículos para niños escaso aún”, remarcó Pérez.

En tanto, en la venta de indumentaria Christian González, de Tienda Irmina, dijo que se registraron algunas ventas de ropa y que proyectan incrementar aún más la demanda en proximidad a la celebración de Fin de Año.

Movimiento condicionado

En San Pedro, el movimiento comercial de cara a las fiestas va de la mano de la venta de la yerba mate. La zafriña se torna una fuerte fuente de recursos para que las familias dispongan de dinero y puedan acceder a distintos artículos relacionados a la Navidad. La expectativa en los comercios es buena y mientras la zafriña avanza, se abastecen de stock, estudian alternativas de financiación, a fin de alcanzar ventas considerables.

Para este año, en el municipio la demanda de artículos es amplia, y el criterio para escogerlos también. En muchos casos, el regalo de Navidad dejó de ser individual porque consiste en un electrodoméstico que será disfrutado por toda la familia. Esta es una de las principales demandas, seguida por la indumentaria y, en tercer lugar, los juguetes.

Según consignaron desde la Cámara de Comercio de San Pedro, el rubro regalería registró en noviembre el mes con las ventas más bajas en lo que va del año. Ante esta situación, los propietarios buscan distintas alternativas y con la venta de la yerba mate en marcha, piensan en promociones, pagos con créditos personales y horarios de atención al público extendido. “No podemos mencionar aún un artículo puntual, recién para las semanas venideras el cliente comienza a recorrer en busca de algún producto relacionado a las fiestas. Lo que sí, noviembre fue el peor mes para algunos casos por eso notamos un enorme entusiasmo entre los comerciantes para estás fiestas”, reconocieron.

Venta minorista disminuyó 6,7% en noviembre



Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en noviembre bajaron 6,7% las ventas minoristas en el país, en comparación con el mismo mes del año pasado.

La cifra es mucho menor a la registrada en octubre pasado, cuando la compra en este tipo de comercio descendió 14,9%.

De todos los rubros, el más perjudicado fue el ligado a la compra de joyería, relojería y bijouterie, que tuvo una merma del 17,6%. En el caso del calzado y de regalos, tuvieron una caída del 15,3% y 15,1%, respectivamente.

En tanto, las categorías de alimentos, y bebidas, farmacias y ferretería y materiales de construcción tuvieron una caída que fue menor al 2% en cada caso.

Asimismo, se registró el valor más bajo de caída de ventas desde abril, cuando la actividad se desplomó en un 57% como consecuencia de la pandemia del coronavirus, que limitó la circulación en todo el país.

En lo que va de 2020, el declive acumulado es del 24,3% anual, indicaron desde Came.

Iguazú, con poca expectativa de venta y preparación nula



Puerto Iguazú es uno de los municipios más castigados por el parate económico que generó la pandemia por el coronavirus, cuyo sector comercial no pudo recuperarse hasta el momento.

A diferencia de otras comunas, en la Ciudad de las Cataratas el rubro no se preparó para la Navidad, ya que la compra de juguetes demanda de una gran inversión que muchos propietarios no están en condiciones de afrontar. “Por el momento trabajaremos con el stock que tenemos, las ventas de juguetes bajaron mucho. Sólo se vendieron algunos juegos de mesa y pocos juguetes para cumpleaños, ya que las fiestas estuvieron suspendidas mucho tiempo y en su mayoría fueron regalos de los padres a sus hijos”, explicó Laura Benítez, propietaria de una jugueteria local.

Si bien años anteriores los comercios más alejados del centro de Puerto Iguazú solían comprar juguetes en Ciudad del Este para revenderlos, generando una competencia desleal y una baja en las ventas de las jugueterías, los propietarios no se muestran muy expectantes con las posibles compras. “Hace varios años afrontamos una crisis pero todos los años los padres hacen esfuerzos para premiar a sus hijos que pasaron de grado o se portaron bien. En cambio, este 2020 fue muy duro. La mayoría de los padres percibe la mitad de su sueldo y no saben la fecha de cobro del aguinaldo. Claro que pretendemos vender, pero el panorama local no es alentador”, recalcó.

Por su parte, Sebastián Costa, propietario de ChimPum juegos nativos, contó que a nivel local no ha recibido pedidos de los memotest y rompecabezas con animales de la selva que confecciona. “Tengo pedidos pero para otras provincias a nivel local no hay demanda”, explicó.

Por su parte, las cadenas de electrodomésticos que suelen ofrecer juguetes y artículos electrónicos lanzaron una serie de promociones pero aún no recibieron consultas. “Creemos que con el pasar de los días tendremos respuestas. Por el momento notamos que miran las vidrieras y se llevan los folletos, pero las ventas siempre se registran a último momento cuando perciben el aguinaldo”, explicaron.