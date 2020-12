Fin de semana XL: aseguran que la ocupación superará las expectativas

lunes 07 de diciembre de 2020 | 5:48hs.

Tras nueve meses de pandemia por Covid-19, Misiones vive a pleno la apertura al turismo nacional, medida dispuesta por el decreto provincial 2089, firmada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, el ministro coordinador Víctor Kreimer, los ministros de Salud Oscar Alarcón y de Turismo, José María Arrúa.

En un fin de semana extra largo por dos feriados consecutivos, hoy feriado puente y mañana Día de la Virgen, hay proyecciones muy buenas respecto al movimiento turístico en la provincia. “Fue el primer momento del año después de carnavales, donde la ocupación va a superar las expectativas”, señaló a El Territorio el ministro Arrúa.

Si bien todavía no hay un informe preliminar referido al balance, este medio compiló algunos datos que reflejan la circulación de turistas de otras provincias. El Parque Nacional Iguazú, por primera vez desde que fue habilitado, completó el cupo de 500 personas; el Parque Saltos del Moconá también alcanzó el cupo de 500 visitas diarias, y el Parque Salto Encantado tuvo ayer 350 visitantes. Otro dato no menor es la cantidad de hisopados en los ingresos a la provincia: un mínimo de 30 test rápidos -a un costo de 2 mil pesos por persona- se hacen a diario a turistas, según señalaron desde la cartera turística. La mayoría de los visitantes llega a Misiones con el certificado negativo de Covid-19, requisito de ingreso, pero quienes no lo tengan pueden hacerse el estudio en el acceso, por ruta 12 o ruta 14, si vienen en auto.

Posadas, por su parte, tuvo una jornada en la que piletas de clubes y las playas El Brete (como solarium) y Miguel Lanus fueron las opciones para aplacar el calor.

En Puerto Iguazú

Ayer, el atractivo turístico más importante de la provincia, las Cataratas del Iguazú, por primera vez logró completar el cupo de visitantes desde la habilitación para su visita de turistas misioneros en agosto. Un total de 500 visitantes recorrieron el paseo superior brindando una clara apreciación de lo que se espera para la temporada de verano con la llegada de turistas de todo el país.

El sábado la concurrencia fue menor ya que se registró una copiosa lluvia durante toda la jornada, ya al día siguiente las condiciones climáticas mejoraron y desde el mediodía se registró sol a pleno motivando a que los turistas recorrieran la ciudad y visitaran la feria de emprendedores que se realizó en la plaza de la identidad.

Las cataratas del Iguazú permanecieron cerradas desde el 15 de marzo hasta el 11 de julio que la Administración de Parques Nacionales habilitó el circuito superior para realizar las caminatas recreativas exclusivamente para residentes de Iguazú con un máximo de 200 personas y casi un mes después se amplió a 500, brindando la posibilidad a 300 misioneros a recorrer el circuito Al habilitarse el turismo en la provincia, varios hoteles abrieron sus puertas y comenzaron a trabajar con la recepción de reservas para las fiestas.

“Teníamos varias reservas previstas para este fin de semana de misioneros, pero con la habilitación de turismo argentino, el panorama cambió, si bien el anuncio fue muy cercano al fin de semana, se han registrado reservas y la llegada de turistas, al cierre del primer fin de semana largo que podemos trabajar haremos un balance” dijo Leopoldo Lucas, presidente del Iturem.



Ituzaingó alista sus playas



Ituzaingó recibió turistas por el fin de semana largo y prepara el lanzamiento de temporada. Este fin de semana se notó mucho movimiento de turistas en la localidad, un preludio de lo que será la temporada fuerte.

Mientras la ciudad se alista para inaugurar la temporada 2020/2021, que se cree sería entre el 16 y 17 de este mes, continúa preparándose en cuanto los trabajos de limpieza, mantenimiento de las playas, ampliación de la capacidad y extensión de las mismas. Ya se instaló el boyado correspondiente en las playas y también ya comenzaron a trabajar los rescatistas acuáticos durante este fin de semana.

La Prefectura volvió a recordar a los navegantes náuticos tener en cuenta las medidas de seguridad.

Alrededor de 530 mil argentinos hicieron turismo

Más de 530.000 argentinos y argentinas completaron el certificado “Verano” y están disfrutando del fin de semana extra largo, donde se destaca el cumplimiento de los protocolos con recomendaciones sanitarias en playas, balnearios, alojamientos y establecimientos gastronómicos en los destinos del país que ya iniciaron la temporada, se informó ayer oficialmente.

Según estadísticas oficiales, destinos bonaerenses como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, el Partido de la Costa y Monte Hermoso fueron los que más certificados “Verano” generaron este fin de semana.

También hubo un intenso movimiento en San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Gualeguaychú y Federación, mientras que en Córdoba se destacó la actividad turística interna (a nivel nacional estará disponible a partir del 1 de enero).

“El movimiento turístico del fin de semana largo es una gran noticia para el sector, tan golpeado por esta crisis inédita”, aseguró el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Agregó que “desde el Estado Nacional brindamos las condiciones para que haya temporada, fundamental para reactivar las economías regionales. Vamos a disfrutar nuestros maravillosos destinos y a seguir cuidándonos”.

Con la decisión política de tener temporada de verano luego del año más difícil para el sector, el Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Innovación Pública presentaron la plataforma virtual argentina.gob.ar/verano, donde se pueden conocer los requisitos para ingresar a las provincias y completar el certificado “Verano”, un registro (obligatorio en varias provincias) para que los destinos estén mejor preparados para recibir turistas.