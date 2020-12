Recetas Navideñas: Isla flotante y sambayón de naranja

domingo 06 de diciembre de 2020 | 20:11hs.

En los tiempos que corren es necesaria una receta que se ajuste a todos los bolsillos, pero que además sea fácil de hacerla en casa. Algunos alimentos son tradicionales para cada época y por eso El Territorio te ofrece algunos clásicos de navidad para que la mesa de las fiestas tenga el toque de cada familia y, lo más importante, que los gastos se reduzcan al mínimo.

El paso a paso de esta receta lo trae el chef Giovanni Sopczeyszen, que además compartió algunos secretos de cocina. Así que manos a la obra y a comenzar a practicar, ya que sólo quedan cuatro semanas para la navidad.

El sambayón propuesto para hoy es de naranja, pero Giovanni indicó que puede utilizarse cualquier cítrico que se tenga a mano. El vino blanco no es esencial, ya que “tradicionalmente lleva Marsala o Oporto, pero sin el alcohol la receta sale igual. El hecho de usar alcohol es más una tradición que una necesidad. En este caso usamos vino blanco para acompañar al cítrico, para que no cambie el color, ni para que lo tape” explicó el chef, que además agregó un plus: frutos secos para decorar.

Ingredientes rinde seis porciones:

* Para la Isla:

Nº 200 gramos de azúcar Nº 8 claras Nº 16 cucharadas de azúcar

Para el Sambayón: Nº 4 yemas

Nº 4 cucharadas de azúcar Nº 2 cucharadas de vino blanco a disposición

Nº Jugo de 2 naranjas dulces Nº Ralladura de la cáscara de una naranja

Para la crema inglesa: Nº 5 yemas Nº 100 gramos de azúcar Nº 500 ml de leche

* Preparación:

Isla: Hacer un caramelo oscuro con el azúcar (200g) y bañar con él todo el interior de un molde tipo savarín. Batir las claras hasta que estén espumosas, agregar el azúcar en forma de lluvia, Batir a punto nieve. Colocar las claras batidas en el molde acaramelado de manera suave, con una espátula, para emparejar la superficie. Llevar a horno medio, a baño maría unos 45 minutos. Enfriar con baño maría invertido y dejar reposar dos horas en la heladera. Desmoldar. Acompañar con el sambayón y la crema inglesa.

Sambayón: En un bowl colocar la yema, el azúcar, el vino y el jugo de naranja, llevar a baño maría y batir hasta lograr una crema espesa y terminar con la ralladura de naranja.

Crema inglesa: Mezclar rápido y muy bien las yemas y el azúcar. Agregar la leche tibia y cocinar a baño maría o a fuego directo bajo, revolviendo constantemente con cuchara de madera hasta que quede espesa. Se le puede agregar algunos frutos secos que se tenga a disposición.

Por Giovanni Sopczeyszen

Chef