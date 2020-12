Iguazú: rescató a un perro que estaba en la calle y cree que lo mutilaron

domingo 06 de diciembre de 2020 | 19:49hs.

Una mujer de la zona rural de la 2.000 hectáreas que fue conocida hace meses atrás ya que padece cáncer de mama y pidió trabajo para mantener a su pequeña y a los perros y gatos que rescata de la calle, se sorprendió en la mañana de hoy cuando fue a una despensa a pocos metros de su vivienda y encontró un perro en muy mal estado que al parecer fue mutilado en la zona de los ojos.

“Iba caminando cuando lo veo asustado sin saber para donde ir, le hable y me di cuenta de los ojos, no sé si alguien se los quito y si lo golpearon tanto que están dentro de la cavidad del cráneo y por la inflamación no los veo” contó Blanca de 46 años.

El perro estaba lastimado, tiene una hernia, tiene sarna y está muy delgado y Blanca tomó la decisión de llevarlo a su casa pese a que ya tiene a su cuidado 30 animales que fueron abandonados en la zona.

“Yo lo medique con lo que tenía en casa, debo llevarlo al veterinario, pero esto es una aberración, a pesar de mi condición con mi enfermedad y con los demás animales que recupere, no podía dejarlo ahí tirado, es triste ver como alguien puede maltratar así a un animal” recalcó Cardozo.

La mujer, que pese a que esta bajo tratamiento luchando contra el cáncer, ni en sus peores momentos económicos dejo de cuidar a los animales que están en su terreno bajo resguardo y solicita ayuda para cubrir los gastos para ayudar a este perro que al parecer le habrían sacado los ojos, aunque no se pudo comprobar aún.