Por una vieja foto publicada en redes vive un calvario

domingo 06 de diciembre de 2020 | 13:07hs.

Gabriela Candia tiene 31 años, vive y trabaja en la ciudad de Eldorado, hace unos días su vida cambió totalmente cuando le enviaron una fotografía de Facebook suya acusándola de ser parte de una adopción conflictiva de una niña de 3 años y siete meses.

“Estaba en mi casa cuando recibo una foto mía y de mi ex pareja más o menos en el año 2015 insultando y diciendo ciertas barbaridades irreproducibles, realmente no entendía nada y como ya estaba por acostarme a dormir no presté mucha atención, estaba cansada realmente”.

Hasta allí Gabriela pensó que solo era una foto, tal vez una equivocación o una mala broma, pero no fue así. “Al otro día sigo recibiendo fotos donde aparecía mi nombre, más insultos, no entendía nada, empecé a preguntar, resultó que me relacionaban a mí, mi ex, con quien no tengo relación, con la adopción de la nena Antonella que hasta el momento yo no estaba enterada de la situación de la familia".

"A partir de ahí me sentí hostigada, asustada, mi nombre, fotos, estaban en los medios, las redes, todo porque personas que sin pensar en el daño se dedicaron a virilizar algo que no era cierto. Si bien se entiende la situación de la familia, jamás me preguntaron de buena manera, sólo me acusaron, mi papa se asustó porque temía que me hagan algo, le subió la presión, lo mismo mi mamá, mis familiares. Imaginate de un día para otro que toda la ciudad sepa tu nombre, te acusen de algo que no sabés qué es, mucho menos ser parte de lo que decían”, comentó angustiada Candia.

La joven, además, continuó diciendo, “yo me quedé sin reacción digamos, pero a la vez tranquila porque sabía que no tenía nada que ver con lo que decían, hace cinco años que no tengo contacto con mi ex, mucho menos iba a saber algo tan personal como tener la intención de adoptar a un bebé. En un momento pensé en acercarme a la familia de Antonella y explicarles que no era yo quien pretendía quedarse con la niña, pero tuve miedo, sentí que sus ánimos estaban alterados, no iban a querer escucharme".

"Realmente tuve, tengo aun miedo de caminar por la calle porque no soy la persona que ellos acusan. Emocionalmente me sentí mal porque yo trabajo con chicos, que me vinculen con un caso así fue muy fuerte, jamás le haría eso a una familia, siento impotencia porque mi nombre, foto, aun circula por las redes, o en los links de los medios por algo que no es verdad”.

Gabriela además manifestó del uso con responsabilidad de las redes, “siempre escuche de falsas noticas en las redes, estoy en contra de eso, pero jamás pensé que me iba a tocar a mí, ahora más que nunca creo que todos debemos pensar que vamos a publicar en las redes porque detrás de cada publicación hay una familia que puede pasarla mal, no está mal para un futuro comunicarse, preguntar, averiguar nunca está demás. Mi papa se sintió muy mal, a nadie le gusta ver a su familiar mal".

"Anoche me contaron que la familia está con la nena y me alegro mucho, mas por la nena, sus padres y reiterar que no es a mí a quien deben tratar de tan mala manera”, finalizó la joven víctima de una foto antigua de Facebook.