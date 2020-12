Los Pumas igualaron ante Australia y terminaron segundos en el Tres Naciones

sábado 05 de diciembre de 2020 | 8:16hs.

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, empató hoy ante Australia por 16 a 16 (PT 13-6), por la sexta y última fecha del certamen Tres naciones, desarrollado en tierra australiana, quedando en el segundo puesto detrás del campeón Nueva Zelanda.



El partido se jugó en el Bankwest Stadium de Sydney, con el arbitraje del australiano Angus Gardner, quien amonestó a los argentinos Marcos Kremer y Lucas Paulos y al local Michael Hooper y expulsó al oceánico Lukhan Salakaia-Loto.



Los tantos de Argentina se concretaron con un try de Bautista Delguy, una conversión y dos penales de Domingo Miotti, y un penal de Nicolás Sánchez.



Para el local Hooper hzo un try y tres penales, más una conversión de Reece Hoodge.



Los All Blacks fueron primeros con 11 unidades, seguido por Argentina con ocho (-28 de saldo de tantos), quedando tercero Australia con ocho (-36).

Fuente: Télam