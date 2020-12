Mujer que fue dada por muerta está sin respirador y se recupera

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:53hs.

El caso de Lucía Cabral (75) se sitúa en una delgada línea entre la ciencia y la fe. La anciana fue declarada muerta el miércoles por la noche luego de que su cuadro neurológico se agravara, pero cuando estaban por trasladarla a la morgue, revivió. Esto sorprendió a todos, además de familiares y profesionales.



Desde el entorno familiar de la mujer señalaron a El Territorio que se encuentra evolucionando, ya sin respirador y respondiendo favorablemente a la medicación que le dan sus médicos.



“Al estar en terapia sigue delicada, pero le sacaron el respirador y ella reaccionó bien. Hoy (por ayer) la vi, está consciente, lloró, me habló y me preguntó por mi hermano, oró conmigo”, dijo Carolina Quian, su hija en diálogo con este medio.



Carolina señaló además que los médicos le expresaron que si continúa evolucionando bien en unos días saldrá de terapia intensiva y pasará a una sala común.



Haciendo un repaso de los hechos, Lucía ingresó al servicio de emergencia del Hospital Madariaga el miércoles por la noche, hizo un paro a las 20.50 y empezaron la reanimación. A las 22.12 se le dio como óbito, lo cual figura en el acta de defunción. Después de eso, autorizada por los médicos, Carolina ingresa a la habitación para despedirse de su madre.



Lo que sucedió a continuación sorprendió tanto a los familiares como a la comunidad médica: para las 23.45 la paciente mostró nuevamente respuesta y le reinician soporte.



“A las 9 de la noche -del miércoles- hizo un paro cardiorrespiratorio la señora, se la reanima como casi una hora o un poco más y se declaró el óbito pasadas las diez de la noche. En eso se la deja conectada al respirador un rato pero sin signos vitales, es decir, con diagnóstico de muerte”, había relatado a este medio, Dalila Bühl, gerenta asistencial del Madariaga.



“Después le sacan el respirador y se le permite a los familiares que la vean, que es lo habitual cuando fallece un paciente, al menos un familiar. Antes de colocar a la señora en la bolsa, empieza a tener reacciones tónico clónicas y la empiezan a reanimar urgente, empezó a tener una presión muy baja. Algo que llamó la atención a los médicos”, había indicado Bühl.



Lucía no sabe que podría haber sido un milagro que esté viva, es lo último de lo que su familia quiere hablar cuando tiene unos minutos con ella, pero lo cierto es que si salud se recompone, afuera la esperan sus diez hijos, 36 nietos y 29 bisnietos.



No obstante, el neurólogo Emanuel Silva, que se desempeña a el sector privado de la salud, había indicado: “La explicación, más que cabal, es que el diagnóstico de muerte fue erróneo. Seguramente hubo alguna falencia al examen físico”.



En tanto, sobre la forma de proceder para declarar fallecida a una persona, indicó: “Se buscan signos de muerte, a saber: ausencia de latidos cardíacos auscultando el corazón en silencio por lo menos un minuto, ausencia de pulso carotídeo, ausencia de reflejo corneano, dilatación de las pupilas que no responden al estímulo luminoso, ausencia de respuesta al estímulo doloroso en las cuatro extremidades y en la cabeza y tronco”.