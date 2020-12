Caso Horacelia: juicio suspendido y a la espera de nueva fecha en 2021

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:48hs.

Era, quizás, el acontecimiento judicial del año, pero el juicio por el cruento femicidio de Horacelia Marasca (16) fue nuevamente suspendido en virtud de un planteo defensivo y ahora habrá que esperar al menos hasta septiembre de 2021, fecha tentativa para su reprogramación.



El debate oral en el que iba ser juzgado la pareja de la adolescente, Martín Monzón (37), tenía previsto arrancar el próximo miércoles en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, pero un reciente planteo realizado por el defensor oficial del acusado había puesto en dudas su inicio y, si bien la suspensión del proceso era prácticamente un hecho, ahora fue formalizado y confirmado por diversas fuentes consultadas por El Territorio.



El juicio iba a contar con un total de seis audiencias e iba a estar cargo del tribunal conformado por el magistrado César Yaya -presidente-, Gregorio Busse y Ángel Dejesús Cardozo, por subrogancia legal. La fiscalía, por su parte, iba a estar representada por Martín Alejandro Rau, y el acusado iba a contar con el patrocinio de su defensor oficial Miguel Ángel Varela.



El proceso ya había sido suspendido en octubre de 2018 cuando Varela solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la utilización en su cliente de pentotal sódico, fármaco conocido como “suero de la verdad”, pero ningún organismo judicial de la provincia lo autorizó.



Después de ello, el defensor recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que responda al pedido y ese planteo sigue vigente pero el Tribunal Penal Dos consideró que ello no impedía la realización ahora del postergado debate.



Varela también consideró los riesgos de la pandemia del Covid-19 como argumento para postergar el juicio durante este 2020, pero el tribunal también lo rechazó y de esa forma esta vez estaba prácticamente todo dado para que el próximo miércoles Monzón se sentara en el banquillo de los acusados después de cinco años tras las rejas.



Recusación

Sin embargo, recientemente y como es habitual en el marco de los protocolos en tiempos de pandemia, el presidente del tribunal, César Yaya, mantuvo una audiencia remota por videollamada con el acusado para notificarle las fechas del debate venidero y la conformación del triunvirato de jueces que iba a llevar adelante el proceso.



Según consignaron las fuentes consultadas, en esa audiencia remota Monzón habría expresado sus intenciones de no acudir al debate y llegar a la firma de un juicio abreviado, proceso en el cual los acusados terminan admitiendo su responsabilidad en los hechos.



Varela consideró que lo realizado por Yaya constituyó “una toma de declaración” a su cliente y sostuvo que en ese caso él debía haber participado de la audiencia, por lo cual presentó un planteo de recusación hacia el magistrado.



Ese planteo terminó trabando todo el avance del proceso, dado que a partir de ello se genera un nuevo incidente que debe ser resuelto por un nuevo tribunal conformado por Busse, Cardozo y Marcela Leiva, originalmente del Juzgado Correccional y de Menores Uno, pero convocada para tratar el tema en reemplazo del recusado Yaya.



Este nuevo tribunal ahora debe analizar las grabaciones de la audiencia online y también el descargo del juez Yaya respecto a lo sucedido para tomar una decisión, pero los tiempos para ello no fueron suficiente teniendo en cuenta además los feriados del lunes y martes próximo.



Ante esta situación, observando la imposibilidad de llegar a una resolución antes del inicio de las audiencias, en las últimas horas se decidió declarar formalmente suspendido el debate.



De acuerdo a lo consignado por las fuentes consultadas por este matutino, la situación de Yaya puede ser resuelta a fines de la semana próxima pero el juicio ya no podrá ser reprogramado para este año ya que la agenda de debates está completamente cubierta.



Incluso, indicaron que el calendario del Tribunal Penal Dos ya tiene debates fijados hasta septiembre del año próximo, por lo cual recién para ese entonces se podrá encontrar espacio para reprogramar el juicio contra Monzón, siempre y cuando no se termine formalizando esa intención de firmar un abreviado.



Monzón está acusado del delito de homicidio agravado por la situación de convivencia, que prevé una pena de prisión perpetua, es decir 35 años de encierro de cumplimiento efectivo.



El caso

El femicidio de Horacelia fue descubierto el 28 de agosto de 2015, pero tuvo su inicio varios días antes.



Es que la adolescente había sido reportada como desaparecida once días antes, cuando el propio Monzón se presentó ante la Comisaría Séptima para denunciar que la joven había abandonado su casa en la chacra 150 de Villa Cabello y lo había dejado solo al cuidado del bebé de 7 meses que tenían en común.



Los días transcurrieron y la investigación fue acorralando al hombre. El peor final se empezó a confirmar el 26 de agosto, cuando la Policía allanó la vivienda de la pareja y el reactivo de luminol develó un baño de sangre en el lugar.



La pesquisa reconstruyó entonces que en ese lugar Horacelia no solo había sido asesinada de tres puntazos -uno en el corazón-, sino que luego fue descuartizada, aunque sus restos no fueron hallados en la escena del crimen, sino que habían sido descartados en bolsas en distintas alcantarillas que salida al arroyo Mártires.



En su primera comparecencia ante la Justicia Monzón se abstuvo de declarar, pero luego pidió una ampliación y allí argumentó que actuó en defensa propia. El hombre narró que tuvo una discusión con su pareja, que fue ella la que lo agredió primero con un cuchillo y que cuando él le torció el brazo para defenderse el arma se terminó clavando en el pecho de la adolescente.



Todo ello deberá ser esclarecido en instancia de debate oral, aunque cada vez que llega el momento hay un nuevo planteo que vuelve a suspenderlo y dejando en espera la resolución de uno de los hechos más cruentos y resonantes de la historia reciente de la provincia.