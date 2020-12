Librerías proyectan ventas graduales de útiles en 2021

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:42hs.

Las ventas anticipadas de librerías, que eran un clásico por estos días para ganarle a la inflación, cambiaron notoriamente este año. En los comercios se ven algunas compras selectivas, de algunos útiles que los chicos ocuparon frecuentemente en sus casas. Así se señaló a los blocks de papeles para impresión, como uno de los artículos más buscados, seguidos de lápices, marcadores, pegamentos. En cambio, hubo pocos pedidos de mochilas o cartucheras o útiles menos imprescindibles.



También se pidieron más los cartuchos de impresión que fueron demandados a negocios informáticos. Ante la desconfianza de cómo serán las clases en 2021, se prevé una demanda muy medida también por parte de los colegios.



“Tenemos consultas, pero todavía hay mucha incertidumbre con respecto al año que viene. Este año, muchas escuelas lo que hicieron fue quedarse con la lista de los útiles de los chicos y suponemos que este año va a haber una utilización de esos útiles. Las listas para el próximo año son muy cortitas y esperamos que durante el año los colegios pidan entre 4 o 5 listas. Va a ser todo más mesurado y gradual, que es algo que nos va a venir bien a todos”, comentó Leonardo Kinder, propietario de la Librería Awiare.



El empresario explicó que una gran demanda que tuvieron las librerías fueron los papeles y los pedidos para imprimir las tareas de los chicos. “Este año a nosotros nos fue muy bien, por un gran cambio que hicimos y convertimos a la librería en un gran centro del copiado. Hubo mucha demanda para imprimir tareas”, explicó.



En tanto también aclaró que “hubo demanda de útiles en general porque los chicos siguieron ocupando materiales para hacer la tarea. Obviamente el uso fue diferente a que si hubiera habido clases. Por ejemplo, en una casa tres hermanos pueden arreglarse con una misma caja de lápices, sería diferente si tuvieran que asistir a clases porque cada uno debería tener sus útiles”.



Kinder recordó que la pandemia tomó a todos por imprevisto, especialmente a los padres que ya habían comprado todo. “Este año las clases se iniciaron y a los tres días se suspendió todo por la pandemia”, recordó.



Desde la librería Tehuel en Eldorado evaluaron por su parte que en la actualidad los padres compran sólo lo imprescindible. “Hoy está todo muy tranquilo, se vende solo lo esencial. Por ejemplo, biromes. Lo que sí se pidió mucho fueron las hojas de impresión porque los chicos imprimían mucho en las casas”, comentó Carolina Velázquez desde el comercio.



También desde la librería San Miguel, se apuntó que las compras son muy puntuales. “La gente está comprando lo que necesita y cuando se le termina”, analizó Carlos Sotelo propietario del comercio.



Apuntó que entre los productos que más se solicitaron este año estuvieron “las hojas de carpeta, lápiz, goma de borrar. Las fotocopias por otro lado nos salvaron bastante porque se pedían mucho”, comentó. Y diferenció que algunos productos casi no registraron ventas “teníamos muchos blocks de hojas de dibujo El Nene que este año prácticamente no se pidieron”. Por lo inédito de la demanda este año el comerciante proyectó que las ventas serán muy puntuales y a medida que se vayan dando las clases. “Este año al comienzo mucha gente entregó las listas escolares a las escuelas que después se cerraron y no devolvieron esas compras. Ese fue un mal antecedente que a mucha gente le hará cambiar el hábito de compra”, evaluó.



Desde la librería San José comentaron en tanto que hay compras muy selectivas, ya que no se sabe cómo será el dictado de las clases el año próximo. “Hay algunos pedidos, pero compras de artículos escolares todavía muy pocos en comparación con el año pasado que ya para esta fecha trabajábamos con unas 50 listas. Se consulta igualmente pero la gente está muy cuidadosa para comprar”, comentó José Guismin de la librería San José.



Remarcó que los pedidos hasta ahora fueron selectivos, en artículos en particular, muy diferente a otros años “Se piden biromes, cartuchos, repuestos, eso siempre tiene salida, pero no hay pedidos de listas de escolares. Nosotros igualmente tenemos otros varios rubros como papelería, regalos, libros que vendemos”.



Además de las librerías los comercios que tuvieron gran demanda fueron los especializados en informática con pedidos de impresoras, notebooks (durante el arranque de la pandemia) y periféricos para seguir las clases por Zoom que se dieron masivamente.

Padres muy atentos con los gastos

“Lo peor que hicimos este año fue comprar anticipadamente el uniforme y los zapatos para los chicos, es algo que prácticamente no ocuparon”, comentó una madre de dos niños que asisten a una escuela céntrica de Posadas. En tanto explicó que entre los productos más usados estuvieron “las hojas de impresión porque se imprimió muchísimo, sobre todo en los primeros meses donde mandaban muchísima tarea. Después cartuchos para las impresoras, cartuchos de lapiceras y pegamentos también se usó mucho”, comentó. Y agregó que en cuanto a los gastos buscarán intercambiar uniformes o zapatos entre niños de diversos grados “ya hablamos con algunos padres y vamos a ver si se puede hacer algún trueque sobre todo con los zapatos. Creo que en general todos vamos a comprar lo imprescindible para no gastar en algo que no sea seguro que ocupen”, razonó.