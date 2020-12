Niña de Eldorado será resguardada en la casa de su hermana biológica

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:40hs.

Sigue el escándalo en Eldorado por el caso que involucra a una niña de 4 años que fue apartada de la familia Dávalos-Rodríguez que la estaba criando, bajo la figura de guarda solidaria, para ser entregada a otra pareja de Posadas.



Ayer hubo manifestaciones en distintos puntos de la Capital del Trabajo, una de ellas frente al Juzgado de Familia 1, donde integrantes de la familia solidaria se encadenaron. En ese clima de tensión, la jueza a cargo de la causa, Corina Jones, se apartó momentáneamente del caso al salir de la ciudad y se nombró como magistrada subrogante a Lorena Toledo.



Anoche, tras verificar las condiciones de vivienda de una hermana biológica de la pequeña, la Justicia ordenó que la menor quede a su resguardo por el momento.



La causa tiene su origen hace cuatro años, cuando la familia Dávalos-Rodríguez inició una guarda solidaria con respecto a la niña. Con el paso del tiempo iniciaron los trámites para guarda con fines de adopción, pero la jueza Jones, tras cuatro años de convivencia de la menor con la pareja, decidió entregar a la niña en adopción a una pareja de mujeres policías.



De acuerdo a lo manifestado por Jones a la prensa, a la familia Dávalos-Rodríguez siempre se les explicó que no podrían adoptar a la niña por no estar registrados para ser adoptantes y que sólo estaban en carácter de guarda solidaria (es decir, que se trata de una medida temporal y transitoria hasta que la niña esté en estado de adopabilidad), y que, de acuerdo a ley, corresponde darle la adopción a otra pareja. No obstante, Dávalos-Rodríguez presentó el pedido de guarda con fines de adopción porque al pasar tanto tiempo se había generado un vínculo con la niña que los reconoce como padres.



Además, quienes criaron a la niña se encargaron de que tenga un vínculo con su familia de origen, facilitando en todo momento el contacto con la madre biológica, la cual al padecer un problema de salud mental no se podía hacer cargo de la pequeña.



“La niña estaba bajo cuidado de una familia en carácter transitorio dentro de un expediente cautelar”, dijo Jones al justificar su decisión y en referencia a los Dávalos.



Explicó que eso “siempre se les notificó a lo largo del expediente”.



Afirmó que cuando se empezó a tratar de que la niña fuera adoptada por terceros, los Dávalos se mostraron contrarios a esa decisión. “A partir de que se empezó a hacer la vinculación de la niña con las familias, con el registro de adoptantes, las personas (la familia solidaria) empezaron a manifestarse en contra”.



Sobre la pareja que ahora adoptaría a la niña, explicó que es la segunda familia que se presenta y que “la primera familia, cuando se inició el tema vinculación, manifestó que no iban a poder seguir adelante por todo el contexto. No es que fue el primer intento de vinculación, el primero fracasó y ellos estaban en pleno conocimiento de que en el Juzgado se estaba trabajando en el registro de adoptantes”.



No obstante, en el expediente, un informe expresa que la desvinculación de la niña de la familia que la crió podría traer consecuencias psicológicas para la pequeña.



Al conocerse la noticia, la comunidad de Eldorado respondió con indignación y alrededor de 350 personas se manifestaron frente a la dependencia judicial y otro tanto cortó la ruta 12 por la tarde. Ayer, la magistrada Toledo se reunió con los padres que criaron a la niña durante estos cuatro años.

Piden investigar a policías y judiciales

La Defensoría Nacional de los Derechos del Niño y el Defensor de los Derechos del Niño de Misiones solicitaron informes y copias de las actuaciones administrativas y judiciales, a fin de realizar las presentaciones y recomendaciones en aras a garantizar el interés superior y el desarrollo integral de la niña sujeto de protección. Los documentos deben dar cuenta del tiempo transcurrido entre la entrega en guarda de la niña y la declaración de situación de adoptabilidad.



Además requirieron intervención del Superior Tribunal de Justicia de Misiones e investigar para determinar responsabilidad de los actores judiciales. Igual solicitud se remitió al Ministerio de Gobierno para verificar e iniciar sumario administrativo por el proceder de las fuerzas policiales.

Qué es una familia solidaria

La denominada familia solidaria tiene como finalidad brindar al niño, niña o adolescente, un ambiente familiar estable, en el que pueda recibir cuidados, atención y la educación necesaria que facilite su desarrollo integral, sin perder su identidad de origen hasta que se resuelva su situación singular por vía administrativa o judicial.



De este modo, constituye una alternativa a la institucionalización, cuando su familia no puede o no es conveniente que se haga cargo.



Se trata de una medida de protección temporal y transitoria que prevé, siempre que sea posible, el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen, por lo tanto se potencian los vínculos entre ellos.



En Misiones el programa está a cargo de la Defensoría de los Derechos del Niño y pueden inscribirse mayores de 21 años que vivan solos o en pareja, con o sin hijos; que residan en la provincia y no estén inscriptos en el registro de aspirantes a la adopción.



El tiempo que un niño puede estar con una familia solidaria “puede ser de hasta 270 días hasta que se resuelva la situación de la familia de origen o hasta que se obtenga el estado de adoptabilidad del niño. Después se hace un proceso de desvinculación para trabajar una posible revinculación con la familia de origen, o trabajar con la familia que lo va a adoptar”, explicaron recientemente.



Los postulantes no pueden adoptar a ese niño que tienen en tránsito. “La familia tiene que ser muy reflexiva y abierta a trabajar en la cuestión del apego y desapego”, sostuvieron.



Los interesados se asesoran al (0376) 443-3285 o al mail [email protected]soridennya.misiones.gob.ar y son capacitados por un equipo interdisciplinario especializado en niñez y adolescencia, quienes realizan informes psico-sociales y jurídicos donde dan la aprobación y seleccionan a los indicados.

Para tener en cuenta

Inscripción. En la provincia las inscripciones para formar una familia solidaria se realizan a través de la Defensoría de los Derechos del Niño. Brindan asesoría a través del telefóno (0376) 44-33285.