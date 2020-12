La pista del Cepard vuelve a llenarse de vida

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:38hs.

Y un día la pista del Cepard vuelve a tener pisadas oficiales. Es que hoy la Federación Misionera de Atletismo llevará adelante las pruebas de control de estado federativo de los atletas para el Nacional de Mayores y preselección de formativas.



La jornada, que comenzará a las 7.30 en la pista “Erik Barney” y se extenderá hasta las 12, se llevará adelante bajo las normas dispuestas por la Confederación Argentina de Atletismo, aprobadas por Secretaría de Deportes de la Nación y respetando los protocolos sanitarios vigentes por la provincia de Misiones.



Agustín va por todo

Uno de los protagonistas misioneros que estárá hoy en la pista es el atleta obereño, Agustín Da Silva, que se viene preparando en esta época de pandemia para poder romper marcas y lograr el pase al Nacional de Mayores que se desarrollará en Rosario, Santa Fe, del 18 al 20 de diciembre.



La única participación en competencia de Da Silva en esta temporada fue en el Gran Prix nocturno en Oberá y luego de eso se declaró la emergencia epidemiológica en Argentina, pero durante estos meses no bajó los brazos y siguió entrenando.



Y justamente hoy ese entrenamiento se pone a prueba en lo que se denomina toma de estado y si logra hacer 5 mil metros en 14m50s minutos, o menos, clasificará al Nacional de Mayores.



Agustín habló con El Territorio y explicó de qué manera estuvo entrenando: “mayormente estoy en la pista del Ian Barney -en Oberá-, también entreno en la plaza Malvinas y caminos de tierra; además, en casa me preparo con la actividad física y finalmente llegaron a organizar, todo el equipo de deportes del Ministerio, la prueba de estado y correré en los 5.000 metros”.



Para poder acceder al Nacional y teniendo presente que habrá un protocolo sobre la cantidad de participantes, a nivel nacional determinaron una marca de 14m50s, y podrán llegar solamente quienes logren ese objetivo para la cita en la que estarán los mejores del país.



“Van a estar todos los deportistas elite de Argentina y no seremos más de 15 atletas, será muy fuerte porque todos llegan muy preparados y quieren competir muy bien”, explicó el fondista .



Y agregó que “vamos a ver qué se da en la carrera, pero voy con todas las pilas”.



El destacado atleta la Capital del Monte, que entrena con Martín Méndez, su coach, que vive en Buenos Aires, explicó que “me envía el plan por internet y me preparo en Oberá, como también en la pista del Cepard en la que entrené las veces que podía”.



En el 2019, Agustín logró su mejor registro de 14m54s en la competencia del U23 y este año considera que está mejor, “pero no es fácil, tenés que estar muy bien, con esa marca no son todos los que clasifican y se transforma en un tiempo exigente”, finalizó.



Para la toma de tiempos, que organiza y fiscaliza Federación Misionera de atletismo, con colaboración de jueces oficiales Cada de la provincia, se espera la presencia de los mayores y las formativas de distintos puntos de la Tierra Colorada por lo que será una linda jornada después de tanto tiempo sin actividad.