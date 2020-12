Herrera Ahuad destacó que la firma del Consenso Fiscal da previsibilidad

sábado 05 de diciembre de 2020 | 1:33hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó ayer con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y con los mandatarios de todas las provincias del país el Consenso Fiscal 2020 que establece los derechos y obligaciones que tendrán estas jurisdicciones durante el año próximo en materia de recaudación y distribución de fondos coparticipables, que es básicamente el dinero que se necesita para que funcione el país.



El acuerdo fue firmado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada en un acto en el que estuvieron representadas las 24 provincias argentinas con la única ausencia de la ciudad de Buenos Aires que mantiene un enfrentamiento con el gobierno nacional por la futura ley que dispone la disminución de los recursos que recibe el distrito porteño. Las únicas provincias que no firmaron ayer el Consenso Fiscal 2020 fueron San Luis y La Pampa, porque como estos distritos no habían suscripto en el 2017 el consenso fiscal, tampoco era necesario que lo hagan ahora. De todos modos los gobernadores de esas provincias manifestaron su apoyo al nuevo acuerdo federal.



“Se trata de un acuerdo federal que da previsibilidad para anticiparnos a lo que se gestionará el próximo año y en ese contexto nos da seguridad para la administración responsable de los recursos de los misioneros”. Esa fue la respuesta que dio a El Territorio el gobernador Oscar Herrera Ahuad ayer al retirarse de la Casa Rosada.



Consultado sobre el impacto que tendrá el Consenso Fiscal 2020 en la tierra colorada, el mandatario provincial dijo que “Misiones no tiene deuda en dólares y tampoco estaba en nuestros planes tomar deuda, por lo tanto esa limitación de contraer obligaciones de pago en moneda extranjera a nosotros no nos afecta” explicó.



Con respecto al impuesto a los ingresos brutos que se tributan en Misiones y que el nuevo acuerdo firmado ayer deja sin efecto su reducción, el gobernador explicó que “lo que sucederá es que no se seguirá disminuyendo este tributo, es decir seguirá existiendo como está en la actualidad”.



Por su parte, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán explicó que “el Consenso Fiscal contempla una variedad de temas pero son dos cuestiones las que tienen relevancia en Misiones: la suspensión de la baja del impuesto a los ingresos brutos y al litigio con Nación por cuestiones de coparticipación”. Ambas acciones quedan suspendidas hasta finales del 2021.



En la legislatura misionera

El Consenso Fiscal 2020 suscripto ayer deberá ser tratado y aprobado ahora por el Congreso de la Nación y por la Legislatura de Misiones. Hay un plazo de 30 días para este tratamiento legislativo que incluye la modificación de las leyes necesarias para su cumplimiento legal.



Recién después de esa aprobación legislativa tendrá vigencia el acuerdo firmado ayer, que entre otras medidas establece límites para la toma de deuda en dólares por parte de las provincias, suspende las demandas judiciales por el lapso de un año contra el Estado Nacional e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.



Responsabilidad no es ajuste

El presidente dijo que el acto de firma del Consenso Fiscal 2020 “habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante entre todos como debe ser en un país federal. No es la responsabilidad de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar. Ahora la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos para hacerlo”.



En ese contexto el presidente dijo que “cuando me hablan de que estamos promoviendo un ajuste para el año que viene yo me asombro, porque cuando miro el Presupuesto la inversión en obras se multiplicó por dos. Dónde está el ajuste -se preguntó- vayan y miren la barra de intereses de la deuda, ahí lo van a encontrar”.



Seguidamente destacó que “los gobernadores entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”.



El mandatario nacional estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.



Por su parte, el Ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ De Pedro destacó que “la pandemia nos dejó ver parte de los problemas estructurales que hay en la Argentina, uno de ellos es la concentración poblacional que tenemos alrededor del puerto de Buenos Aires. Estamos dispuestos a invertir en obras para que la Argentina deje de ser un país unipolar y seamos un país multipolar, para que cada argentino y cada argentina pueda crecer y desarrollarse en el lugar donde nació”.



Finalmente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que el Consenso Fiscal 2020 está basado en tres principios: flexibiliza la gestión en tiempos de pandemia, ataca todo tipo de endeudamiento irresponsable y resuelve problemas de la estructura tributaria”.

Piden suspender las Paso para el año próximo

Los 21 gobernadores que compartieron un almuerzo en Olivos con Alberto Fernández tras la firma del pacto fiscal en la Casa Rosada, le plantearon la suspensión de las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) legislativas del año próximo. El pedido, según informó Infobae, fue compartido incluso por los mandatarios de los partidos provinciales y de Juntos por el Cambio como Gustavo Valdés (Corrientes), quien -más allá de la pandemia- nunca estuvo de acuerdo con la realización de las Paso. El planteo para que se analice la suspensión de las Primarias “por única vez” en 2021, estuvieron basados en el costo económico y la pandemia del Covid-19. Entienden que esos recursos pueden ser utilizados en el plan de vacunación que está previsto para frenar el virus.