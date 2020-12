El gobierno intentará negociar con Colonizadora Misionera y evitar un desalojo en Pozo Azul

viernes 04 de diciembre de 2020 | 20:27hs.

La disputa de tierras en Pozo Azul, mantiene en alerta a un sector céntrico del joven municipio. Esto a consecuencia del juicio por reivindicación de inmueble iniciado por la firma Colonizadora Misionera, el temor entre las familias es enorme y llevan más de dos décadas apostadas en esa tierra, donde funciona un importante sector comercial y educativo, lo que desaparecía de avanzar la demanda a favor de los propietarios. El gobierno provincial, desde la Secretaría de Tierras, muestra predisposición para iniciar negociaciones.

Todo parecía marchar de forma favorable luego de que Pozo Azul, hace poco más de tres años, logrará independizarse de San Pedro, así como las obras viales y públicas, fueron marcando un rumbo de desarrollo y crecimiento, de la mano están las inversiones privadas. Un número importante de comerciantes, mejoraron las condiciones edilicias a fin de habilitar como corresponde su emprendimiento, ampliando rubros a fin de apostar al progreso del pueblo.

Sin embargo, la voluntad de salir adelante, pese a no contar con el título de propiedad de los terrenos donde están asentados, quedó por el suelo cuando, el pasado 27 de noviembre comenzaron a ser notificados de que, dentro de quince días, deberían presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Pedro, porque Colonizadora Misionera, propietaria de las tierras donde viven, inició una demanda contra 79 ciudadanos.

En esa zona residen unas trescientas familias y si bien la demanda no abarca a esa totalidad, las familias se unieron a fin de que, desde el municipio se busque soluciones a nivel provincial para que todos los terrenos sean mesurados y las 2000 personas puedan continuar trabajando con la tranquilidad de que no serán desalojados por no disponer del valioso documento de propiedad.

La primera intervención se realizó ante el intendente Edgar González, la semana pasada, solicitando que el tema sea tratado de forma urgente. El alcalde, ante la preocupante situación, se reunió el pasado 2 de diciembre con el gobernador Oscar Herrera, la Subsecretaria de Tierras Sonia Melo, el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, el Ministro de Ecología Mario Vialey y el presidente del Imas Joaquín Sánchez, a fin de conocer detalles de las condiciones legales de la propiedad y además trataron asuntos relacionados a la seguridad y la problemática agua.

Esa primera charla, llevó a una masiva reunión con las familias, llevada a cabo durante la mañana del viernes último, con la presencia del intendente, la Subsecretaría de Tierras, funcionarios de Jefatura de Gabinete y Ministerio de Gobierno provincial, a fin de transmitir tranquilidad a los demandados. El encuentro se llevó a cabo en un ambiente de diálogo e intención de buscar soluciones de forma pacífica. Melo, hizo hincapié en el compromiso del gobierno provincial en resolver el conflicto y poner en conocimiento de las familias, las gestiones que están llevando adelante desde la Mesa de Tierras, para llegar a un acuerdo en este caso.

"Por un lado les explicamos en qué consiste la documentación que recibieron, que no se trata de una sentencia de desalojo y que desde el gobierno estamos reuniendo toda la información del lote demandado, y mantendremos reuniones con el propietario y el abogado a fin de buscar una alternativa. La semana que viene estaremos en el lugar para realizar un relevamiento y al principio nos ocuparemos de las familias que están dentro del lote que está en demanda" indicó en diálogo con El Territorio, Sonia Melo.

Uno de los primeros pasos a seguir a fin de dar inicio a una posible negociación tiene que ver con una reunión entre autoridades provinciales y el abogado de Colonizadora Misionera junto al titular registral García, mientras que el jueves y viernes de la semana próxima un equipo jurídico de la provincia asesorará a las familias notificadas y analizará cada situación.

La respuesta por parte del Estado, de cierta forma tranquilizó a los vecinos quienes a pesar de no haber sido notificados en su totalidad, se unieron a los que sí recibieron las notificaciones, en busca de una solución a todo el lote, en razón de que desean regularizar la situación la posesión, asumiendo el compromiso de pagar las tierras, los impuestos correspondientes, porque son conscientes de que la regularización de las tierras impactaría de forma positiva en varios ámbitos de la comuna.

Corresponsalía Pozo Azul