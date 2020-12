Puerto Rico: inicia hoy la Feria del Libro en formato presencial y virtual

viernes 04 de diciembre de 2020 | 19:07hs.

La undécima edición de la Feria del Libro en Puerto Rico inicia este viernes con un formato atípico: presencial y virtual.

Leonor Kuhn, organizadora junto a Stella Maris Guibaudo de las diez ediciones anteriores de la feria, contó en comunicación con Radio Uno, que este año decidieron no realizar la feria, “pero desde Cultura no querían que el evento se pierda, y para dar continuidad debíamos adaptarnos a un formato diferente, aceptamos el desafío para algo que no podemos dejar de apoyar, más teniendo en cuenta nuestra experiencia en ediciones anteriores con los expositores, escritores, contactos y un mediano conocimiento del mundo literario que es lo que se necesita”.

“Hubo que adaptarse a la tecnología y al formato virtual, pero eso tiene sus ventajas, hay escritores que no podían venir por los costos, la distancia, y ahora tenemos la oportunidad de conectarnos en forma virtual y ellos participarán. No vamos a tener los libros físicos, esto es lo raro de esta edición, una feria sin libros físicos. Vamos a tener conversaciones y charlas con algunos escritores", sostuvo.

Kuhn señaló que habrá un homenaje a Daniel Stefani, escritor nacido en Puerto Rico. “Es nuestro escritor local, ya fallecido, y que tuvo una gran trayectoria en hacer conocer a Misiones, a la cultura misionera en lugares lejanos como Tierra del fuego donde vivió muchos años, nos pareció muy meritorio rescatar esa figura y hacerle un homenaje especial a través de esta feria”, destacó.

La feria del libro arranca hoy a las 19 como parte virtual. De 19 a 20 durante estos tres días: viernes, sábado y domingo. "Vamos a tener la posibilidad de conectarnos con la plataforma Zoom y ver el desarrollo de diferentes ponencias de escritores, de un tiempo aproximadamente 15 minutos por autor para no cansar a la gente, entonces en una hora podrán exponer 3 o 4 escritores que van a comentar sobre sus novedades literarias, sus libros publicados", explicó la organizadora.

Y agregó: "Después de esta parte virtual, hay una pausa de 30 minutos para que se puedan acercar al cune Teatro San Martin donde se dará lugar a la parte presencial, que también durante estos tres días. Estarán escritores locales y de localidades vecinas, ellos sí, teniendo en cuenta que el cine es grande y se puede respetar el distanciamiento. En el hall de entrada habrá una mesa con los libros de los escritores locales que van a estar físicamente por si alguien se le ocurre y quiere ojearlos, verlos y eventualmente comprarlos".

"Vamos a hacer algo bien humilde, sencillo, acotado, pero la idea es no perder una oportunidad de hacer la feria aunque sea con una nueva modalidad, y seguramente el año que viene va a haber un poco más de flezibilidad y podremos sumar otras cosas”, concluyó.





Corresponsalía Puerto Rico