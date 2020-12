Es oficial: el estadio del Napoli se llama Diego Armando Maradona

viernes 04 de diciembre de 2020 | 18:58hs.

La iniciativa surgida en Italia horas después de la muerte de Diego Armano Maradona, el pasado 25 de noviembre, finalmente se concretó hoy. Y es que el municipio de Nápoles informó a través de un comunicado que la cancha del Napoli, donde el Diez supo brillar a mediados de los '80, dejó de llamarse San Paolo para pasar a ser Estadio Diego Armando Maradona.

Pese a que la resolución oficial por parte de la ciudad italiana llegó hoy, nueve días después del fallecimiento de Maradona, los fanáticos del Gli Azzurri ya habían decidido por su cuenta que el escenario en el cual su equipo actúa como local pasara a llevar el nombre del Diez, quien es el ídolo máximo en la historia de la institución.

Comunicado del municipio de Nápoles

Con la resolución aprobada hoy el estadio recibió el nombre de Diego Armando Maradona. La resolución fue propuesta por el alcalde Luigi de Magistris, por la concejala de toponimia Alessandra Clemente y firmada por todo el Ayuntamiento, que se reunió en el Palazzo San Giacomo. Poco antes de la reunión del Concejo, la Comisión Asesora de Toponimia de la Ciudad había aprobado la propuesta del Alcalde, la Concejal de Toponimia Alessandra Clemente y el Concejo Municipal, nombrando el estadio San Paolo en honor a Diego Armando Maradona con el nombre Estadio Diego Armando Maradona.

En el acto oficial de la administración municipal de Nápoles se recuerda a Diego Armando Maradona como "el mejor futbolista de todos los tiempos, cuyos altísimos méritos deportivos han sido reconocidos entre otras cosas con su nombramiento como embajador de la FIFA, que con su inmenso talento y su magia, honró la camiseta del equipo Napoli durante siete años, entregándole los dos campeonatos históricos y otras copas de prestigio, y recibiendo a cambio de toda la ciudad un amor eterno e incondicional ”.

“Maradona - lee la resolución - encarnaba el símbolo de redención de un equipo que, en los años más oscuros, ha demostrado que es posible levantarse, ganar y triunfar, al tiempo que ofrece un mensaje de esperanza y belleza al conjunto de la ciudad porque, a través de las victorias futbolísticas del campeón argentino, no solo ganó el Napoli, sino toda la ciudad, que se identifica plenamente con él; Siempre del lado de los más débiles y la gente común, Maradona luchó contra los prejuicios y la discriminación a la que todavía se sometían los napolitanos en los estadios, convirtiéndose en el ídolo de toda la ciudad, que además le perdonó las debilidades y flaquezas de un hombre que nunca eclipsó la grandeza del campeón". De Magistris en su resolución también enfatiza que otorgó la ciudadanía honoraria a Diego Armando Maradona en 2017, como testimonio público de la profunda admiración y gratitud por parte de la ciudad y que "nadie es jamás logró identificarse tan completamente en el cuerpo y el alma de Nápoles, con el que el pibe de oro compartía la genialidad y la singularidad, pero también la imprudencia y los tormentos que lo convertían en un verdadero hijo de la ciudad"; el ayuntamiento también recuerda al gran campeón que falleció como el hijo de esta ciudad que vino de lejos que nos anotó en la historia y que está escrito en la historia de esta ciudad y también recuerda el pregón de luto de la ciudad por el día de su funeral. “Maradona - lee la resolución de la Giunta de Magistris - es también querido y recordado por aquellos que no son apasionados del fútbol o por aquellos que, nacidos tras sus míticas hazañas futbolísticas, no han vivido los años de su éxito; Las manifestaciones de pésame y los reconocimientos recibidos también han superado todos los límites deportivos, sociales, geográficos, políticos y religiosos, que han tenido muy raros precedentes, hasta el punto de hacer que el nombramiento de "su" estadio napolitano sea un coro unánime de mucho mayor alcance de los aficionados de la ciudad". En conclusión, la resolución - aprobada por unanimidad - establece "el nombre del estadio San Paolo en honor a Diego Armando Maradona con el nombre de Estadio Diego Armando Maradona, sujeto a la autorización del Prefecto de la Provincia de Nápoles.