“El gol de Maradona va de la mano con el relato de Víctor Hugo”

viernes 04 de diciembre de 2020 | 12:06hs.

A sus 81 años, el comentarista Julio Ricardo López Batista, quien cubrió la campaña de la selección argentina en el Mundial 1986, dialogó con El Territorio y contó su trayectoria como periodista deportivo, el paso por la docencia y a su vez recordó su visita a Misiones.



“El segundo gol de Maradona va de la mano con el relato de Víctor Hugo Morales, el gol es memorable y la frase barrilete cósmico es el talento natural de Víctor Hugo y puso un rótulo; lo acompañará al recuerdo del gol del diez durante toda su trayectoria”, inició Julio Ricardo, al referirse al memorable segundo gol del encuentro Argentina-Inglaterra de 1986.



A su vez recordó que esa obra de arte está señalada como la mejor de todas: “La Fifa lo ha consagrado oficialmente como el gol más lindo que se ha convertido en todos los campeonatos del mundo, no es habitual que el ente regulador del fútbol en el mundo conceptúe a un gol como el más excepcional”, resaltó.



Julio Ricardo también comentó su trayectoria como docente, maestro de grado. Quiso ser profesor de filosofía y psicología pero no le daban los tiempos y no se pudo recibir: “A la mañana daba clases en una escuela del barrio porteño de Caballito, a la tarde me dedicaba a la radio y la redacción en el diario por eso no me cerraban los tiempos y tengo ese frustrado sueño de ser profesor”.



Al hacer énfasis en la educación dijo que es lo único que va a ayudar al ser humano a vivir mejor, a tener mejores condiciones de vida y poder relacionarse con el otro desde los mejores valores: “La educación no es fundamental no sólo en un ser humano sino que va para la humanidad y hay que apostar mucho en esto para las futuras generaciones”.



Al volver en el ámbito del fútbol, Julio Ricardo remarcó: “El fútbol mostró que a pesar de haber sostenido una guerra se puede juntar a la gente, porque llegaron argentinos e ingleses a jugar en el Mundial cuatro años después de Malvinas, demostrando que no sólo la guerra es lo único que puede juntar a los seres humanos”.



Para cerrar contó que conoce Misiones y estuvo en Puerto Iguazú: “No conozco a fondo la provincia, cuando estuve en las Cataratas, la conmoción que produce el encuentro del hombre con la naturaleza es hermoso y la emoción de recordarlo todavía me dura”.