Pedido en Eldorado: "Las familias solidarias deben estar inscriptas en el Registro de Adoptantes"

viernes 04 de diciembre de 2020 | 11:42hs.

Antonella es una niña de 3 años y siete meses que vivía con una "Familia Solidaria" desde los dos meses de vida. Para esta familia todo marchaba excelente en cuanto pero todo cambió ayer a la mañana cuando recibió el llamado del Juzgado Familia que preside la juez Corina Junes por una citación de Antonella y su madre de guarda.

Para su sorpresa y desconsuelo, allí se enteraron que deberían dejar a la pequeña, ya que va a ser adoptada por una pareja de Posadas.

En diálogo con El Territorio, la tía adoptiva de Antonella, Andrea Dávalos, contó que se encuentra angustiada ya que hace cuatro años su hermano hizo los papeles con fines de adopción, que el 11 de mayo cumple 4 años.

Claudia Galeano, secretaria del Registro de Adoptantes, se refirió a las condiciones que tiene que tener una familia para lograr una adopción.

"La adopción es un instituto reconstructivo de los derechos del niño a desarrollarse y crecer con una familia porque así está establecido. Desde el 2015 están previstas cuestiones que tienen que ver con este proceso adoptivo que prevé la obligatoriedad de las familias que quieren iniciar una vinculación respecto del proceso de adopción que es que debe inscribirse en el registro de su jurisdicción y esto es importante porque da prioridad a estas familias", puntualizó.

Además comentó que existen muchos mitos respecto a lo que es el proceso adoptivo, "por ejemplo dicen lo de las burocracias y que es difícil llegar a esta instancia de inscripción pero no es burocrático, el poder judicial tiene a su cargo el registro, no es difícil".

"Es necesario que las familias puedan presentar la documentación y sentirse evaluada y analizada por parte de los equipos interdisciplinarios para el diagnóstico de las capacidades parentales adoptivas", señaló.

Familia solidaria

Galeano además mencionó que hay cuestiones que hacen al ámbito de privacidad que imposibilita que los actores que participan del proceso de adopción de Antonela puedan expresarse libremente "pero es necesario aclarar que en esta situación de alguna manera está vulnerando los derechos, al exponerla a hechos de violencia y agresividad".

"Es importante destacar que toda familia debe estar inscripta en el Registro y pasar por todas las etapas de evaluación para su vinculación adoptiva. Para que un niño inicie esta vinculacion hay cuestiones legales como la declaración de adoptabilidad emitida por un juez porque un niño que está en guarda no quiere decir que esté en estado de adoptabilidad", sostuvo.

A continuación comentó que, "esta familia es solidaria pero no vincula a un niño de forma adoptiva con ella, se tienen que tener otras características de permanencia, continuidad, es algo que desde este paradigma no se plantea, esta familia era temporaria pero de ninguna manera conlleva a una condición adoptiva, el eje central es el niño o adolescente".

"Se habilita la adopción tras la evaluación de estas familias porque el Estado debe intervenir para la restitución de los derechos y que se haga de la mejor manera y la familia que tenga acceso haya transitado otros caminos de evaluación y se haya preparado", aclaró.

Por ley se encuentran prohíbidas toda clase de entregas directas, guardas de hecho, "porque el niño no es una cosa ni aunque sea el progenitor o familia ampliada no pueden, esto es importante. Toda relación vincular está mediada por lo afectivo pero lo que debe definir el proceso es la tarea reconstructiva de los derechos del menor de edad, no todos estamos preparados para iniciar un proceso de adopción".

Nota relacionada:

Eldorado: sus tíos la criaron desde bebé y piden la tenencia