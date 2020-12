Eldorado: sus tíos la criaron desde bebé y piden la tenencia

viernes 04 de diciembre de 2020 | 9:53hs.

Antonella es una niña de 3 años y siete meses que vivía sus padres adoptivos desde los dos meses de vida. Para la familia adoptiva de Antonella todo marchaba excelente en cuanto a los trámites de adopción legal de la niña, pero todo cambió.

Ayer a la mañana recibieron el llamado del Juzgado Familia que preside la juez Corina Junes por una citación de Antonella y su madre de guarda.

Para su sorpresa y desconsuelo, allí se enteraron que deberían dejar a la pequeña, ya que va a ser adoptada por una pareja de Posadas.

En diálogo con El Territorio, la tía adoptiva de Antonella, Andrea Dávalos, contó muy angustiada: “hace cuatro años mi hermano hizo los papeles con fines de adopción de Antonella, que el 11 de mayo cumple 4 años. Hace dos semanas que le informaron que mi hermano y su esposa no podían ser los padres adoptivos, y que Antonella iba a pasar a la familia biológica. Dentro de todo en ese momento nos pareció un fallo favorable porque la nena iba a estar con la familia biológica, con su hermana y su tía”, agregando que la madre de la pequeña, por problemas psiquiátricos, no puede hacerse cargo de su crianza.

La mujer explicó que desde los dos meses su hermano y su cuñada se hicieron cargo de sus cuidados. Hasta ayer.

“La citaron a mi cuñada a la mañana en el Juzgado de Familia que venga sola con la nena. Esto le pareció raro a mi hermano, pero las acompaño. Ahí ya le dijeron que debía dejar a Antonella en el Juzgado, que sería adoptada aparentemente por una pareja en Posadas”, detalló.

Y agregó molesta: “No entendemos nada, nos están sacando a Antonella de un seno familiar constituido, ella nos reconoce a todos como su familia. ¿Cómo pueden entregarla a personas extrañas, más teniendo familia biológica? Desde las diez de la mañana estamos en el Juzgado, mi hermano no puede ver a su hija, no sabemos si está bien, salió un ratito afuera del Juzgado desvanecida, no sabemos si comió. Es una nena activa, salió triste, no sabemos cómo está realmente”.

Por esta situación, los familiares de la niña montaron en acampe en el Juzgado, que permaneció cerrado y con custodia policial. Se vieron escenas dramáticas, ya que la abuela y otros integrantes lloraron desconsoladamente y hasta se descompensaron.