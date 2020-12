En 2016, un supuesto NN dijo escuchar cuando lo dieron por muerto

viernes 04 de diciembre de 2020 | 8:55hs.

En el año 2016, en el mes de febrero, un caso similar al de Lucía Cabral que fue declarada muerta en el Hospital Madariaga pero que revivió camino a la morgue, fue dado a conocer por El Territorio.

El caso se dio en el mes de abril de 2015 y el hombre al que dieron inclusive por NN por días, es Jorge Luis López.

Por entonces, López, en diálogo con este medio, había relatado inclusive que había escuchado que entre lo que suponía era un diálogo entre la enfemera y el médico "este hombre está muerto" y "si está muerto llévelo a la morgue", abrió un hecho sin dudas escalofriante.

El 28 de abril de 2015 ingresó desde la Dirección General Judicial, División Dactiloscopia, el informe 18/2015 al despacho del director general de Judicial, el comisario mayor Elvio Omar Miranda, requerido sobre el expediente de un cadáver para lograr su identificación. De acuerdo a lo que se detallaba en ese informe en donde participaron en una exhaustiva búsqueda la Dirección General de Policía Científica y el Departamento Huellas y Rastros, se confirma la igualdad de los datos cotejados y que de ese trabajo se desprende y se confirma que el NN se trata de López, Jorge Luis, de nacionalidad argentina, hijo de López Ramona Andrea, nacido en Posadas, Misiones, el 24 de abril de 1958, domiciliado en ….. con DNI 12.211.671 cuyos datos de figuración en Prontuario Policial número…. Identificado el 14 de febrero de 1979. Sin otro particular…

Un caso increíble, como el de Lucía Cabral. Como cada vez que a alguien se lo da por muerto, pero en estos casos, certificados y camino a la morgue.

El caso

Jorge López en el año 2016 había decidido salir a tomar y a olvidar. Tomó demasiado. En ese entonces vivía solo en una casa de la castigada Garupá y siempre tenía por costumbre salir sin documentos. “Sin nada, casi sin nada”, había confesado a El Territorio, como parte de la reconstrucción en proceso de lo que sucediera con él, al no saber que padecía de diabetes.

A mediados de febrero de 2016, Jorge Luis López prácticamente tiene seguro que su supuesta muerte o su muerte certificada fue firmada entre el 20 y el 25 de abril de 2015. “Eso es lo que me estoy enterando ahora, todo fue cuando el médico me dice que tal día a tal hora tengo que ir para revisar mis antecedentes… y me cuenta sobre mi caso”.

Jorge Luis López había respondido que se trataba de él, que esos datos corresponden a su vida, a su pasado, a su madre y a lo que es él era. “Yo me acuerdo que en el hospital de Fátima, una enfermera me dijo que ahí la gente llega para morirse”.

Esto, mientras se hundía en la camilla con la que ingresó, primero a ese centro asistencial para luego ser derivado al Hospital Madariaga.

Voces en la oscuridad

Tras haber escuchado semejante afirmación en el hospital de Fátima, Jorge fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga, en donde según él estima y parece estar convencido que fue así, unos diez días después entra en coma. Y allí, nuevamente afirma haber escuchado claramente lo que una mujer (enfermera o también médica) le decía al doctor, poco antes o durante el preciso momento en el que entraba en el estado de coma o se desprendía de los asuntos terrenales.

“'Doctor, este hombre está muerto', eso fue lo que escuché claramente y la respuesta del doctor fue sencilla, fue algo así como 'si está muerto, entonces llévelo a la morgue'”, había asegurado López.

Entonces, Jorge relató que desde ese momento no recuerda nada más hasta que despertó en la misma sala “porque había una ventanita arriba de mi cabeza…, no era la morgue, de eso estoy seguro”.

Desde el momento que al posadeño lo dan por muerto, se debe suponer que allí empezó la búsqueda policial judicial para determinar la identidad del hombre nacido en Posadas, un 28 de abril, casi la misma fecha en la que se estima despertó de su estado cadavérico o ya había sido dado de alta.

“Dos días muerto, eso es lo que me dijo el doctor, que por eso deben seguir mi historia clínica, mis antecedentes, pero lo que no entiendo es por qué me dijeron que yo me escapé, que nunca me dieron el alta, pero están equivocados y eso se lo dije a los doctores que me atienden en los controles. Sí me acuerdo que cuando me dan el alta, me sacan en camilla hasta la vereda y después me fui caminando.Yo quiero saber más porque hay cosas que no entiendo y porque me enteré de esto muchos meses después...”.

Fechas precisas

Jorge no estaba tan equivocado con las fechas. De acuerdo a los datos obtenidos por El Territorio, el 20 de abril de 2015, a las 13.39, se informa que “paciente que cursa internación por patología respiratoria, que evoluciona en mal estado en general. Al momento de la evaluación en asistología en paro cardiorrespiratorio, se realizan maniobras de resucitación de avanzada, siendo refractarias a las mismas, produciéndose en óbito a las 12.55”.

Para el sistema interno del Madariaga, inclusive, luego se informará a las 14.21 de ese mismo día, que “el óbito espera el traslado a la morgue”.

Y en ese punto puede que sí Jorge esté en lo correcto. Que haya escuchado bien el diálogo entre la enfermera y el doctor, que su destino era definitivamente la morgue. Jorge también aseguró estar convencido de que fue un enfermero el que advirtió que todavía respiraba. Lo que resta saber es si fue antes de su entrada a la morgue o si estuvo por horas y luego lo volvieron a acomodar en la sala de terapia.