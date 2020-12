Dalma desmintió a su tía Ana luego de su polémica acusación

viernes 04 de diciembre de 2020 | 8:16hs.

Tras la partida de Diego Maradona, las internas familiares se intensificaron, entre ellas la mala relación entre las hermanas del Diez con Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna. Ayer Ana, una de ellas, pidió salir al aire de Los ángeles de la mañana para dar su versión de los hechos y disparó todos los dardos contra sus sobrinas: aseguró que no lo iban a ver y no se hacían cargo.

“(Diego) Estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar”, comenzó diciendo Ana, que luego se victimizó: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre; si eran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.

Ante las polémicas declaraciones de la hermana de Diego, Ángel de Brito le consultó a Dalma. La actriz aclaró la situación y defendió a su madre y a su hermana: “Nosotras no mandamos a Gianinna ni a nadie a decir nada. Nosotras no estamos hablando con nadie”, le dijo por mensaje al conductor. Y continuó: “Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá ahora no le voy a contestar”.

“A esa misma señora, a Ana, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo ‘ahora te llama’ y nunca más se comunicó conmigo”, agregó.

Y para cerrar, el conductor leyó un último mensaje de la hija mayor de el Diez: “Estoy destruida y no sé cómo voy a hacer para salir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele, hablo con mi hermana y con mi mamá, pero no tengo ganas de absolutamente nada”.

La polémica versión de Yanina Latorre

La polémica entre las hermanas de el Diez y sus hijas data de larga época, pero se profundizó luego de que el martes Yanina Latorre dejara entrever en Los ángeles de la mañana que los hermanos tuvieron grandes réditos por ser familia, pero que cuando él los necesito lo dejaron muy solo.

“Que me perdonen las señoras pero no se puede vivir toda la vida de un tipo... fuera destructivo, violento, maltratador de familias, de mujeres, negador de hijos, lo explotaron, mantuvo a todo el clan”, había dicho la angelita. Lili, otra de las hermanas de Maradona, salió al cruce y le pidió que “investigue bien” y la invitó a “ver las casas de cada uno de los hermanos para ver en qué condiciones viven, que no tienen opulencias ni nada”.