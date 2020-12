Alarma en la industria misionera por desabastecimiento de insumos

viernes 04 de diciembre de 2020 | 2:01hs.

Las industrias misioneras van retomando el ritmo de trabajo de manera constante. Sin embargo, un problema grave afecta en la actualidad a los productores de la Tierra Colorada: la falta de insumos. Chapas, hierro, cerámicas son sólo algunos de los materiales que los grandes distribuidores no están reponiendo, por lo que la situación afecta a una amplitud de rubros, como el maderero, constructor y metalúrgico.

Este desabastecimiento no sólo genera retrasos en los respectivos pedidos, sino que además provoca cuantiosas pérdidas económicas, imposibilitando las ventas. En este sentido, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) realizó un informe en el que revela las complicaciones que se están vislumbrando para conseguir insumos, problema que se vio agravado en el último mes y medio.

Según ese relevamiento (realizado entre 278 pymes industriales) el 57% tiene actualmente dificultades para conseguir su insumo principal o directamente no consiguen. Y si se suma a aquellas que, si bien consiguen el insumo principal, no consiguen otros secundarios, el porcentaje de empresas en problemas crece a 71%. “Eso está provocando demoras en la producción, incumplimiento de entregas, imposibilidad de ventas, y empeoramiento de la situación financiera de la empresa”, explican.

Problemas derivados

Los empresarios misioneros se mostraron realmente afectados por este escenario, aseverando que es imposible tener previsibilidad sobre el trabajo. Indicaron que esto se refleja en las ventas, ya que no sólo no pueden cumplir con los tiempos de entrega o con el stock, sino que tampoco pueden programar nuevos pedidos, al no saber cuándo se resolverá la cuestión.

José Garay, presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca), manifestó a El Territorio la preocupación ante faltante de insumos clave para la construcción, como hierro, chapas y cerámicas. “Muchas veces nos han mandado menos cantidad; o compramos, pero después nos avisan que no van a poder entregarnos en tiempo y forma. Todo eso nos genera un retraso en la obra, en la entrega, con tiempos muertos, hay momentos que no rinden como se debería y nos genera inconvenientes bastante importantes”, sostuvo.

De la misma manera, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) detalló que en el sector maderero se nota también el faltante de aberturas, herrajes, pinturas y chapas, además de otros artículos utilizados para el trabajo, como las hojas de sierra.

“Es un tema muy complicado, porque hay repuestos importados que nos está costando importar, entonces nos quedan procesadores y algunas líneas de aserraderos también paradas. No hay chapas, por ejemplo; necesitamos hacer silos, conductos para la extracción de viruta y aserrín y no hay. Incluso estamos registrando faltantes en las cubiertas de camiones”, indicó.

Asimismo, explicó: “Hemos recurrido a alternativas, nos amañamos, reconstituyendo algunas cosas. Con los de herrajes es difícil conseguir la misma cantidad y colores, las hojas de sierra vamos cambiando de marca, por ahí por alguna de menor calidad, porque con todo lo que es herramienta de corte también estamos complicados”.

Por su parte, Federico Gartner, propietario de una empresa de polietileno y titular de la Cámara de Comercio de Alem, indicó que "realmente está habiendo faltante de un montón de insumos y materiales, Alem es un sector de la provincia industrial, donde varios de esos insumos se utilizan y se ve la escasez en la entrega de los productos, ya sea plástico, papel, todo lo que sea de la construcción o derivados".

Esto también se ve en la metalúrgica y elaboración de maquinaria. La empresa Lory Máquinas de Oberá fue una de las que detalló en primer lugar la afectación que arrastra este problema para la industria.

“Seguimos trabajando y siguen entrando los pedidos de máquinas, porque además, este año fue muy bueno el precio de la yerba entonces la gente invierte en maquinaria. Pero los insumos están faltando, la crisis se nota en ese sentido, porque pedís chapas, hierro y no te mandan todo y ese es un problema. A veces por una manguera no podés entregar la máquina y se complica”, habían destacado desde la firma.

Razones

De acuerdo a Came, hay tres razones puntuales que podrían tener que ver con este fenómeno de desabastecimiento. En primero lugar, las expectativas de devaluación, que lleva a que “los grandes formadores de precios no vendan los insumos y materias primas especulando con un aumento del dólar, o que los vendan a un dólar más caro al oficial, o que sólo lo hagan a las empresas más grandes. También están pidiendo pagos por anticipado de contado en dólares y tardando hasta dos meses en entregar”. En segunda instancia, se mencionan los controles a las importaciones en insumos que el país no fabrica o su fabricación es insuficiente y son necesarios para completar el proceso productivo. Y finalmente, las deudas con proveedores de muchos empresarios e incluso instituciones públicas, que les impide el abastecimiento.

Al respecto, Garay adujo que “hay una serie de rubros que estamos teniendo estos faltantes, no sabemos si es por especulación de alguien o la demanda ha superado la oferta, pero así nos hemos encontrado en este momento”. “Estamos hablando con nuestros proveedores constantemente, pero muchas veces a ellos tampoco les traen los materiales, entonces se arma como una cadena. Tuvimos contacto con gente de Mendoza, Salta y demás, están en la misma situación”, agregó.

“Nos dicen que por el tema del Covid están trabajando mucho menos, eso explica que lo que hay es un alto precio que hay que pagar, porque subió en dólares. Es muy complicada la situación”, puntualizó por su parte Fachinello, quien contó además que la mayoría de los insumos forestales provienen de Buenos Aires y Córdoba.