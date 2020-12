Un ventilador para el reposo de Analía

viernes 04 de diciembre de 2020 | 1:55hs.

Vecinos del barrio Manantial de la chacra 252 en el oeste posadeño se movilizan para ayudar a Analía Benítez Cardozo (36) y su familia, que viven en condiciones muy precarias.

Analía fue operada recientemente por un cáncer de cuello de útero y sigue en tratamiento. Permanece inmovilizada en su cama y requiere cuidados constantes. No tiene ventilador ni heladera ni lavarropas.

“En la cuestión de salud estoy cubierta, Salud Pública y el Hospital Madariaga me atienden muy bien, me ayudan en todo, me buscan en ambulancia para los controles. Los médicos, los enfermeros, todas las personas se portan excelente conmigo. Pero la cosa es que hace demasiado calor y tengo que estar en la cama todo el día, necesito un ventiladorcito aunque sea”, dijo Analía a El Territorio, y mostró su vieja pantalla con la que no para de abanicarse.

Antes de ser diagnosticada con la enfermedad -a inicios de este año- recorría las barriadas realizando relevamientos y asistencia social para el Movimiento Barrios de Pie. “Tenía mucha vitalidad, no me iban a ver acostada. Pero empezó a dolerme mucho el vientre y fui al médico. Y me hizo estudios que salieron mal. Yo todos los años me hacía los controles pero esta vez salió mal. Me operaron y lo que sigue es la quimioterapia. Tomo ocho medicamentos por día”, relató.

Hoy Analía pesa la mitad que hace unos meses -aseguró- y lucha día a día para recuperarse.

“Tengo cinco hijos: Alejandra de 18 años, Maximiliano de 16, Ezequiel de 14, Gonzalo de 12 años y Esteban tiene 7 años y mi nietita de cuatro años. Mi marido está desempleado y hace changas y yo no puedo trabajar en esta condición, no me puedo mover. Mis vecinos me colaboran muchísimo y se preocupan por mí y por mis hijos y eso me emociona mucho. Hay muy buena gente en el barrio”, expresó.

Ángela Ríos, encargada del comedor y vecina de Analía, es la impulsora de la cruzada solidaria.

“Analía es una luchadora, procuramos acompañarla a ella y a su familia que están en un momento difícil, pero no pudimos conseguir el ventilador que tanto le hace falta. Por eso pedimos a la gente que si puede donarle un ventilador y una heladera ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de vida”.

Indicó que “Analía es una paciente oncológica, tiene que estar en un ambiente agradable, limpio, tener hielo por lo menos, poder conservar los alimentos. Por eso es que nos animamos a pedir la colaboración de quienes puedan ayudar”.

Mucha fe

Analía relató que se casó joven y formó su familia junto a su esposo Eduardo. “Hace cosa de 20 años estamos juntos, tenemos nuestros hijos y una nietita hermosa. Él hace de todo, nunca se queda, es albañil, pintor, corta el césped, poda. Es muy trabajador pero ahora no hay mucho trabajo. Mis hijos son lo mejor que Dios me dio. Ellos están conmigo, me dan la fuerza para seguir adelante, para tener fe en que me voy a sobreponer. Mis hijos son mi fortaleza y yo quiero curarme para poder volver a cuidarlos, para seguir cuidando a mi familia”.

Relató que “ellos (sus hijos) se encargan de todo en la casa, se levantan y limpian, cocinan, lavan los platos, lavan la ropa a mano porque no tenemos lavarropas. Yo tengo mucha fe y esperanza de que me voy a poder levantar de esta cama para seguir luchando porque mi familia esté mejor, sólo quiero que mis hijos estudien y tengan una vida mejor, yo sólo eso pido en mis oraciones”.

Calidad de vida

A la vivienda de Analía se llega por avenida Bustamante ingresando una cuadra por calle 143 -mano izquierda desde el centro-. Se encuentra al final del pasaje en el cruce con la calle 104.

La vecina Ángela refirió: “Si pueden ayudar a Analía, toda colaboración es bienvenida. Ella tiene la ayuda alimentaria de Vicegobernación y otras coberturas, eso está muy bien. Pero pensemos que tiene que estar la mayor parte del tiempo de reposo en su cama. Es una cama vieja y destartalada y a la pieza entra muchísimo calor porque la casa es bajita. Pedimos para que pueda pasar su reposo con más comodidad, porque le duele mucho el cuerpo”.



Para ayudar

Campaña por Analía

Analía Benítez Cardozo vive en la esquina de calles 143 y 104 a una cuadra de Bustamante, en la chacra 252 de Manantial. Necesita ventilador, heladera, lavarropas y una cama para su nieta. Para colaborar, 376 4670460, sólo WhatsApp.