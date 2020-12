La precuela de "Game of Thrones" empezará a rodarse en 2021

viernes 04 de diciembre de 2020 | 1:31hs.

"Game of Thrones" anunció este jueves que "House of the Dragon", su primera producción derivada y que funciona como precuela de la serie original, comenzará a rodarse en 2021 y se estrenaría al año siguiente.

"Los dragones se acercan. La producción de 'House of the Dragon' empieza en 2021". Con ese escueto mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la serie éxito de HBO se encendió de nuevo la leyenda televisiva.

Jason Kilar, consejero delegado de WarnerMedia, también se refirió sucintamente a esta cuestión en una publicación hoy en un blog corporativo en el que detalló la estrategia de Warner Bros. para 2021: estrenar a la vez todas sus películas en cines y en su plataforma HBO Max.

La nueva serie inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en "Game of Thrones" y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica, tiene fecha de estreno para 2022.

"Game of Thrones" (2011-2019) fue una sensación mundial que ostenta el récord de ser la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).