jueves 03 de diciembre de 2020 | 21:33hs.

Roque Correa, concejal de Campo Ramón, denunció que fue agredido por un desconocido que llegó a su casa y le propinó un golpe de puño en el rostro, tras lo cual se dio a la fuga.

El hecho se registró en la noche del miércoles en la citada localidad y hasta el momento el atacante no fue individualizado.

“Anoche (por el miércoles) estaba en mi casa mirando televisión y llegó una persona que preguntó por mí. Salí para atenderlo y como no lo conocía me quedé a mitad del pasillo; pero él entró, me pasó la mano y me propinó un golpe de puño en la cara que me tumbó. Lo único que dijo fue “soy del sindicato”, y nada más”, expresó Correa en diálogo con la prensa.

En tanto, mencionó que el desconocido llevaba barbijo y gorra, por lo que fue imposible reconocerlo. Asimismo, precisó que “se escapó corriendo y más abajo lo esperaba un cómplice en moto”.

Todos los datos fueron incorporados a la denuncia que radicó ayer ante la comisaría de Campo Ramón.

“Hace 50 años que vivo en la localidad y nunca tuve problemas con nadie. Lo único que últimamente estuve pidiendo informes al municipio y tal vez eso pudo haber molestado a alguien, pero tampoco puedo culpar a nadie”, agregó.

Además de radicar la correspondiente denuncia, Correa solicitó custodia policial “porque mi familia está muy asustada”, precisó.

El edil del Frente Renovador asumió el cargo en reemplazo del destituido Alfredo “Fredy” Holl (44), imputado por homicidio en grado de tentativa y daños por un hecho registrado el pasado 3 de marzo en Campo Ramón.