Reconocimiento para una pediatra de Alem por su labor en 51 años de trayectoria

jueves 03 de diciembre de 2020 | 15:14hs.

Un emotivo acto de reconocimiento se llevó a cabo en horas de esta mañana donde la médica pediatra Alicia Scialaba fue homenajeada por su trayectoria, y como antesala a su definitiva jubilación luego de más de 51 años en la profesión.

Una plaqueta recordatoria y el afecto de sus colegas del hospital Samic fue el cuadro que completó el momento.

El reconocimiento se dio en uno de los salones del sector de neonatología del nosocomio público a modo de poner en evidencia que este espacio obedece su existencia gracias a las fuertes gestiones de la galena cuando se desempeñó como directora, por lo que la plaqueta fue entregada por el actual director, Matías Sebel y quien le agradeció por su servicio a la comunidad.

Uno de los grandes legados de Scialabba es justamente contar con un servicio de neonatología que hoy es un ejemplo en la región y que ofrece atención a pacientes de toda la provincia, quienes optan por el servicio debido a su calidad.

Una vida dedicada a la salud pública

Esta profesional se recibió de médica en 1969 en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y pronto inició su residencia en los hospitales de Niños y Ferroviario.

Según ella misma en otra entrevista compartía con este medio fue “en el Hospital Ricardo Gutiérrez donde pasé tres años inolvidables y de allí comencé con mi consultorio privado sin dejar el hospital, porque allí me enamoré de la neonatología, pasión de la que no me puedo desprender”, expresó.

El amor la trajo a Misiones y se casó con un leandrino, por lo que trasladó su talento profesional hacia Alem, donde apenas llegada empezó a trabajar en el Centro Médico Integral (CMI).

Luego de 4 años de vivir en la ciudad comenzó a trabajar al hospital, siendo durante ocho años gerente asistencial y cuatro años directora ejecutiva.