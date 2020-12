Las jubilaciones volverán a calcularse con la fórmula del 2015

jueves 03 de diciembre de 2020 | 10:05hs.

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que "los senadores me propusieron cambiar el empalme" de los haberes previsionales, con lo cual se volverá en la propuesta oficial "a la fórmula original de Cristina (Kirchner) en su integridad".

"Con (Claudio) Moroni y (Fernanda) Raverta se nos ocurrió volver a las fórmula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales", dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a El Destape Radio, luego de que anoche se conociera la decisión de modificar la iniciativa para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual, de ser sancionada por el Congreso, habrá cuatro incrementos por año.

Sobre los cambios opinó esta mañana el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien destac que implica “un gran avance para los jubilados" que las actualizaciones de sus haberes "sean trimestrales y que el 5 por ciento de diciembre no vaya a cuenta” del aumento del mes de marzo del próximo año.



"La nueva fórmula de jubilación es mejor, es una clara mejora para todos los jubilados”, dijo Arroyo esta mañana en declaraciones a la radio online FutuRöck.



El tratamiento del proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, comenzará hoy en el Senado, luego de que ayer se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández de modificar la iniciativa para que los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.



Además, la bancada oficialista buscará que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no sea a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo.



En ese sentido, el titular de la cartera de Desarrollo Social destacó que el hecho de que “el 5 por ciento -de aumento- de diciembre no vaya a cuenta” del incremento previsto para marzo de 2021 y que “las actualizaciones trimestrales” de los haberes previsionales representan "un gran avance para los jubilados”.



"Me parece realmente mejor que la actualización sea trimestral porque le da mayor certeza, ya que seis meses es mucho en nuestro país", dijo el funcionario.



Y agregó: "La actualización cada 3 meses acomoda, mejora y le da más previsibilidad porque los jubilados ya van a saber cuánto van a ganar y cuanto le van a ir aumentando. Es un avance, una mejora clara para los jubilados".



Asimismo, el funcionario nacional dijo que "en un contexto donde los jubilados están muy complicados, ya que objetivamente los salarios son muy bajos y los que ganan la mínima están en una situación crítica, los dos cambios que se anunciaron ayer son dos cosas muy buenas".