La UAR dio marcha atrás con la sanción a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino

miércoles 02 de diciembre de 2020 | 22:51hs.

La UAR anuló la sanción luego de la presión que ejercieron distintos referentes y clubes de rugby argentinos. De esta manera, los tres jugadores quedarán disponibles para el partido del sábado entre el seleccionado nacional y Australia, por el torneo Tres Naciones.

Hace apenas 48 horas, las autoridades del rugby argentino habían definido que se le quitaría la cinta de capitán a Matera, mientras que tanto él como Petti y Socino quedarían suspendidos “hasta tanto se defina su situación disciplinaria” y aclararon que “si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas”, se condena “cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen representen al país”.

Este lunes salieron a la luz varios tuits publicados por Matera en su cuenta @PablitoMatera entre 2011 y 2012, cuando tenía 18 años y ya jugaba en la Selección argentina sub 19 (Los Pumitas). En esos posteos se refiere de manera despectiva a bolivianos, paraguayos y a empleados de personal doméstico.

Las capturas de los tuits se viralizaron de manera inmediata y en Twitter estallaron las críticas para Matera, que inmediatamente cerró la cuenta en la que no tenía demasiada actividad. Sin embargo, esos posteos de hace años habían quedado publicados.

Luego que estalló el escándalo, Matera compartió una carta para disculparse. “Pasé momentos muy duros. Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no me imaginaba en quién me iba a convertir”, escribió el jugador de la Selección argentina de rugby en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace nueve años. Perdón también a mi equipo, a mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”.

Algo similar ocurrió con Guido Petti, jugador de 26 años y formado en el SIC. Él se burlaba y hablaba de manera despectiva de una empleada doméstica. Los posteos, como los de Matera, son de hace ocho años. Santiago Socino, por su parte, realizó publicaciones contra Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, además de chistes antisemitas.

Estos dos jugadores también utilizaron las redes sociales para disculparse.