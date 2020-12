Solicitan revisión del contrato de concesión de la terminal de ómnibus de Eldorado

miércoles 02 de diciembre de 2020 | 15:44hs.

La concesión de la nueva terminal de ómnibus de Eldorado comenzó a fines del año 2019 y el pliego de licitación fija una serie de obligaciones para el concesionario que, producto del parate económico como consecuencia de la pandemia de coronavirus, hacen de muy difícil cumplimiento.

Por ello el concesionario, Germán Timesmann, se reunió con los concejales de la ciudad para solicitar la revisión de algunas de las pautas.

El empresario comenzó su exposición expresando que "aún los servicios de colectivos de larga distancia no ingresan a la terminal debido a que por el momento no se encuentra reglamentado el servicio y que, por el momento, las empresas se encuentran cubriendo tramos de media distancia, lo que lleva a que el concepto de toque de andén no supera el 5% de la capacidad con la que se operaba antes de la pandemia".

Pese a ello el pliego de concesión obliga al pago del canon mensual (que está compuesto de un porcentaje del toque de andén, y un determinado número de salarios mínimos vitales y móviles que aumentan al pasar el tiempo de la concesión) sin que haya ingresos.

Del mismo modo, aduce, debe llevar adelante el mantenimiento de la terminal pese a que desde hace ocho meses no tiene prácticamente movimiento, por lo que el concesionario solicitó que el dinero invertido en mantenimiento "sea contemplado a cuenta de futuros cánones".

Otra cuestión planteada es la posibilidad de extender el plazo de la concesión, fijada en 5 años, ya que se perdió gran parte del tiempo de la concesión sin poder llevar adelante la actividad, reclamó Timesmann.