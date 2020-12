Un sospechoso en la mira por robo y daños en una vivienda de paraje Gentil

martes 01 de diciembre de 2020 | 16:51hs.

Una vecina de San Pedro, con domicilio en paraje Gentil, fue víctima de un llamativo robo ya que el mismo tendría características de haber sido efectuado a modo de intimidación.

En la casa, además de varios artefactos sustraídos, el autor causó daños en electrodomésticos, derramó aceite comestible en las camas, muebles, ropas y desde ese día, Ofelia junto a su hija de dos años no duerme en la casa por temor de que algo peor pueda pasar.

El hecho ocurrió el pasado 26 de noviembre, cuando la propietaria del inmueble se encontraba en la casa de un familiar, cuando regresó terrible fue su sorpresa al encontrarse con la casa revuelta y el faltante de varios electrodomésticos, entre ellos horno eléctrico, plancha, motoguadaña, circular, amoladora, ventilador, garrafa, DVD, decodificador, parlante con bluetooth, juego de llaves, ropas y documentaciones varias entre ellas de la chacra y un automóvil.

Esto ocurrió, dijo ella, luego de haber finalizado una relación con Daniel S. domiciliado en la localidad de San Vicente, quien días antes había suplicado retomar la relación y ante la negativa de la mujer, se habría enfurecido.

En diálogo con El Territorio Ofelia contó que “entraron por una puerta del costado, porque las demás están bien seguras, no solo se llevaron las cosas, sino que me hicieron un desastre, tiraron cinco litros de aceite sobre el sommier, en las ropas, yo encontré el bidón después, hasta ahora no tengo ninguna noticia, el lavarropa y secarropa no se llevaron pero cortaron los cables. Le di una pista del sospechoso (a la Policía) pero hasta ahora no se recuperó nada de eso”

Sospechas

Lo que la lleva a sospechar de su ex pareja son las situaciones previas ocurridas, que tornan el caso más grave y preocupante, y las que habría expuesto ante el oficial de policía que la atendió en la comisaría Primera, inclusive aseguró a este medio que realizó la reproducción del audio donde fue amenazada por el hombre.

“Antes de matarme yo voy allá y te meto fuego, te quemo viva sabes”, es textual de un audio que le envió el hombre vía WhatsApp y días después la mujer se encontró con el robo, el desastre y vecinos aseguran haber visto al sujeto por la colonia el día que ocurrió.

“Yo desde ese día tengo mucho miedo, estoy sola con mi hija de dos años y no duermo más en mi casa de miedo, necesito que se investigue, se haga justicia, un ladrón no haría algo así se llevaría todo pero acá está claro que fue por bronca, despecho, no hice público antes todo esto porque estaba esperando respuestas de la justicia pero no recibí ninguna ” señaló.

En el ámbito polcial tomaron el caso como robo, no se le realizó entrega de alguna constancia de la denuncia y le solicitaron un número de teléfono a fin de informarle sobre las investigaciones realizadas.

Desde el Foro de Seguridad Vecinal, se buscará que intervenga la Comisaría de la Mujer, teniendo en cuenta lo relatado por la víctima a fin de asistir y evitar el hecho se agrave.