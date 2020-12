Advierten la no aplicación de la paridad de género en el Concejo de Santo Tomé

martes 01 de diciembre de 2020 | 15:56hs.

En una sesión especial, el Concejo Deliberante santotomeño aprobó la paridad de género, proyecto que viene siendo tratado hace dos meses, y acto seguido realizaron el recambio de autoridades para el ciclo 2021. Lo curioso (e indignante para un sector) es que no se respetó el proyecto recientemente aprobado y tanto Vicepresidente 1° como Vicepresidente 2° son hombres.

La concejal de Somos Santo Tomé, Silvina Ramírez Forte, tras un fuerte descargo realizado en sus redes sociales, relató lo ocurrido ayer por la mañana en la sesión especial.

“Se aprobó esta ordenanza (de paridad de género), con el conocimiento de todos los concejales del cuerpo y se realizó también la elección de autoridades. Cuando se plantea la paridad de género, que se la respete, sencillamente fuimos ignorados por cuatro concejales que forman la mayoría (Carlos Balmaceda, Stella Maris Uguet, Eduardo Etchegaray y Santiago Saucedo)”, dijo.

La edil contó que “en lo personal, propuse a la concejal Uguet, que es parte de esa mayoría, para que ocupe la vicepresidencia primera. Ella rechazó por motivos personales, entonces retomo y propongo a la compañera (María) Ordenavía, yo siendo consecuente con la lucha por la igualdad que venimos llevando adelante. Saucedo propone a Etchegaray y los cuatro votan a Etchegaray, Uguet, siendo mujer, también. Y (Román) Naya, Ordenavía y yo votamos para que se de esta paridad de género y esté una mujer en la mesa directiva”.

Y continuó la votación para el vice segundo. “Etchegaray propone a Saucedo, Ordenavía me propone a mí y se vuelve a repetir: los cuatro del bloque mayoritario votan a Saucedo, incluída Uguet. El patriarcado dio el golpe. Acá se nota que primó la obediencia antes que la causa de género que tanto pregonamos”, lamentó Ramírez Forte.

En cuanto a la presidente del cuerpo deliberativo, la viceintendente Vivian Storti, esposa del senador provincial Víctor Giraud; la concejal indicó: “Sabemos que la vice apoya abiertamente a la mayoría que está dentro del Concejo. En este caso no votó, porque ella votaría sólo en caso de empate. Pero podría solicitar que se respete la paridad, y tampoco lo hizo”.

Ramírez Forte se indignó porque “justo en el día que se aprobó la paridad de género, no se aplica en el Concejo. Es lamentable. Muchos se suben a un colectivo (como el femenino que brega por cuestiones de género) para sacarse la foto, nada más”.

Sin registros

Por otro lado, la legisladora afirmó que el cuerpo deliberativo tiene por normativa difundir toda la actividad que realice, pero que últimamente el Concejo no realiza las “transmisiones en vivo”, o bien, suben las filmaciones editadas mucho tiempo después.

“Por órdenes, el encargado de prensa no subió a las redes del Concejo la sesión de ayer. Cuando no subían el video a las redes, yo llamo a esta persona (de prensa), y me expresa que por orden de Lalo (Eduardo Etchegaray) y la señora Vivian (Storti) no lo iban a subir al video. Es una vergüenza. Yo sé lo que se gasta en prensa, hay varias personas para eso. Y no lo hacen. Se está desinformando, en realidad”.

“Si a mí me ponen trabas en mi trabajo, yo tengo que salir a los medios a informar de qué manera se está manejando esto”, agregó.

Ramírez Forte lamentó que “a veces dentro del concejo tenemos que estar peleando por cosas personales de otros, o tomando partido por distintas cosas; mientras que en realidad tendríamos que estar peleando por otras cuestiones en nuestra función como concejales. Están tomando el Concejo como un arma política”.