Covid: noviembre fue récord en casos y acumuló el 50% de las muertes

martes 01 de diciembre de 2020 | 6:00hs.

Desde septiembre en adelante las notificaciones por casos de Covid-19 en Misiones se fueron incrementando a diario. En el mes de la primavera hubo 52 infectados, lo cual representó un salto significativo teniendo en cuenta que desde el inicio de la pandemia se registraban entre 9 y 19 pacientes mensuales.



No obstante, noviembre batió récord de contagios y de fallecimientos: sólo en ese mes que concluyó ayer el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública denunció 243 y registró el 50 % de las muertes. Es así que, con seis nuevos casos notificados ayer (cinco en Posadas y uno en Aristóbulo del Valle) noviembre concentró un 42% del total. Actualmente, hay 70 pacientes con el virus activo, de los cuales once están internados y el resto en condición de externados.



La provincia, en tanto, tiene 550 casos de Sars-Cov-2 desde que se detectó el primero, en marzo, y doce fallecidos a consecuencia de la enfermedad que cambió radicalmente la normalidad en el mundo. “La apertura casi total de la economía, el comercio y el ingreso a la provincia de otras provincias hace que tengamos más casos, y los fallecimientos son pacientes mayores con muchas comorbilidades y está descripto la mayor mortalidad en este grupo etario”, explicaron a El Territorio desde la cartera sanitaria local respecto a los factores que influyeron en este récord.



Misiones ostenta igualmente, a juzgar por las cifras oficiales, un equilibrio epidemiológico que le permitió a medida que transcurrieron los meses habilitar actividades que habían sido suspendidas en el marco del aislamiento. Comparte ese estatus con Formosa, que tiene 220 casos, y un muerto, mientras que la vecina Corrientes tiene 157 fallecidos y registra alrededor de 2 mil casos; y Chaco registra 557 muertos y contabiliza 19.121 positivos.



Todos los fallecidos en noviembre fueron hombres. El primero se registró el 8 de noviembre y fue un hombre de 85 años, de Posadas, que padecía comorbilidades; el segundo fallecido el 12 de noviembre y fue un paciente de 77 años que estaba internado internado en el Sanatorio Boratti de Posadas. Tenía hipertensión y otras comorbilidades, presentaba dificultades respiratorias y fiebre por lo que el médico tratante decidió su internación.



En tanto que el tercero fue el 14 de noviembre, un hombre de 35 años con comorbilidades que se encontraba internado en grave estado en el Hospital de Fátima hace más de 20 días. El cuarto fue el 20 de noviembre, tenía 94 años oriundo de Puerto Esperanza que perdió la vida luego de estar 12 días internado en el Samic de Eldorado.



El quinto, un paciente de 76 años de Puerto Iguazú quien padecía comorbilidades. Este caso generó polémica ya que desde el cementerio negaron a la familia el entierro alegando que está prohibido por ordenanza y lo cremaron en Santa Ana. Finalmente, el sexto del mes fue el ya mencionado hombre de 81 años de Aristóbulo, quien se convirtió además en el segundo fallecido oriundo de esa localidad.



Tratamiento terapeútico

Siempre con la mirada puesta en lo que sucedía en Europa y otros países, además de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina probó innumerables drogas para combatir a un virus tan desconocido como implacable. La única droga que tiene cierto mérito científico es el corticoides dexametasona, dado que hasta el plasma de convalecientes arrojó resultados contradictorios en ensayos clínicos.



Consultado sobre los tratamientos terapéuticos que fueron eficaces en los pacientes que contrajeron el virus en Misiones, desde Salud Pública señalaron “se sigue con la normativa nacional en terapéutica”.



Este medio consultó entonces a Pablo Scapellato, infectólogo del Hospital Santojanni de Buenos Aires y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) quien aclaró que fueron de utilidad comprobada “los corticoides como la dexametasona y los cuidados kinésicos”, sin embargo “ha habido controversionales respecto al uso del plasma de convaleciente, pero parecería que el plasma administrada en períodos muy iniciales de la enfermedad en pacientes con riesgo es beneficioso, no así cuando es administrado en pacientes graves”. “Muy por el contrario drogas como remdesivir, hidroxicloroquina, y azitromicina no sólo demostraron que no son beneficiosos sino incluso que eran perjudiciales”, dijo. En caso de la ivermectina, Scapellato aseveró: “no hay ningún dato con criterio científico que permita que la ivermectina de la eficacia, ni del punto de vista de la prevención ni del punto de vista terapéutico; así que solo es razonable administrar ivermectina en el contexto de ensayo clínico”.

Confirman 257 muertes y 5.726 nuevos casos

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 257 muertos y 5.726 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados es de 1.424.533, mientras que el número de víctimas fatales se elevó a 38.730.



En las últimas 24 horas fueron realizados 19.291 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.892.522 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 85.782 muestras por millón de habitantes. De acuerdo a los últimos datos, son 4.062 las personas que actualmente cursan la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas, más allá de la dolencia que tenga el paciente, se mantiene prácticamente en los mismos valores de las últimas semanas.

Desmienten que padrón electoral sea utilizado para vacunación

Ayer circuló vía WhatsApp un mensaje falso sobre la supuesta utilización del padrón nacional electoral como base de datos para la campaña de vacunación contra el coronavirus (Covid-19) que, según el gobierno, comenzará a partir de la primera quincena de enero 2021.



Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por BAE Negocios aseguraron que el mensaje es falso y que la cartera saldrá a aclarar para contrarrestar la información errónea.



La semana pasada, en tanto, en el marco del primer encuentro del Comité de Vacunación convocado por el presidente Alberto Fernández, el Ministerio del Interior, a cargo de Wado de Pedro, anunció la elaboración de un padrón geolocalizado de personas de 60 años o más en condiciones de recibir la vacuna para la Covid -19 en todo el país.



Según el informe elaborado por Interior, a través del Registro Nacional de las Personas ( Renaper), en la primera etapa de la campaña estarán incluidos 7.735.317 argentinos y argentinas de 60 años o más, considerados población vulnerable.



Vacuna Moderna

Las esperanzas de una primera ola de vacunación contra el covid-19 antes del final de 2020 recibieron ayer un impulso de la empresa estadounidense Moderna, que anunció que se disponía a pedir la autorización de emergencia de su vacuna en Estados Unidos y Europa. Moderna informó que los resultados completos habían confirmado una alta eficacia de la vacuna, estimada en un 94,1%.



La firma se preparaba así para unirse a la estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech, que la semana pasada solicitaron una aprobación similar de su vacuna y predicen que esta podría obtener luz verde en Estados Unidos después del 10 de diciembre.



Si la agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) confirma que el producto de Moderna es seguro y efectivo, la primera de las dos dosis de la vacuna podría suministrarse a millones de estadounidenses a mediados de diciembre.